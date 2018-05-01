СРОЧНО: РПА проголосует против кандидатуры Никола Пашиняна

Фракция РПА Национального Собрания Армении проголосует против кандидатуры Никола Пашиняна на посту премьер-министра страны. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил глава фракции РПА Ваграм Багдасарян.

«Самая большая миссия политика - быть бдительными и терпеливыми в самых тяжелых ситуациях. Сегодня нам представлены проблемы нашей армии, проблемы безопасности, судьба нашего государства. Уверяю вас, что политические решения не будут приняты посредством ультиматумов, шантажа и проклятий», - сказал Ваграм Багдасарян.

Депутат отметил, что они принимают и приняли победу народного движения на пути к новому этапу перемен в Армении.

«Мы согласны с критикой в вопросах социально-экономических, внутренних проблем страны и необходимостью новых шагов для устранения нынешнего общественного недовольства. Мы это приняли. Мы учли народное движение отставкой лидера нашей партии с должности премьер-министра. Мы признаем, что народное движение может поддержать любого кандидата на пост премьер-министра, и мы всегда будем готовы голосовать за этого кандидата после соответствующих обсуждений. Мы собираемся голосовать против кандидатуры Никола Пашиняна, пытаясь остановить очень опасную волну, которая быстро родится в стране», - добавил Ваграм Багдасарян.

В парламенте Армении проходит специальное заседание – выбирают премьер-министра Армении. На заседании НС Армении зарегистрировались 102 депутата. Кворум обеспечен. Согласно ч.2 ст.149 Конституции РА, фракция «Елк» выдвинула кандидатуру Никола Пашиняна. Других кандидатов нет.

Три фракции НС – «Елк», АРФД и «Царукян» заявили о поддержке единственного кандидата – Никола Пашиняна. Но три фракции вместе имеют только 46 голосов (член фракции АРФД Агван Варданян заявил о том, что голосовать не будет), а для избрания необходимо набрать минимум 53 голоса. У фракции РПА 58 голосов.

Согласно Конституции, в случае неизбрания премьер-министра через семь дней после голосования проводятся новые выборы премьер-министра, право на участие в которых имеют кандидаты в Премьер-министры, выдвинутые как минимум одной третью от общего числа депутатов. Если премьер-министр не избирается большинством голосов от общего числа депутатов, то Национальное Собрание распускается в силу права.