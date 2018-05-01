Верховный орган АРФ «Дашнакцутюн» требует от Агвана Варданяна сложить свой мандат

Верховный орган АРФ «Дашнакцутюн» сообщает, что высказанное сегодня депутатом фракции АРФД Агваном Варданяном в Национальном Собрании Армении мнение является личным решением и не соответствует официальной позиции Армянской революционной федерации «Дашнакцутюн».

«Произошло грубое дисциплинарное нарушение, которое станет предметом обсуждения. Соответственно, Верховный орган АРФД Армении требует от Агвана Варданяна преждевременно сложить свой мандат», - как сообщает Арменпресс, говорится в заявлении Верховного органа АРФД.

В своем выступлении в Национальном Собрании секретарь АРФД Агван Варданян заявил, что не будет участвовать в голосовании по избранию премьер-министра Армении, несмотря на решение партии, согласно которому АРФ «Дашнакцутюн» должна голосовать за кандидатуру Никола Пашиняна.