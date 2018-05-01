Артур Алексанян и Максим Манукян вышли в финал чемпионата Европы

Греко-римский борец, чемпион мира, чемпион Европы и Олимпийских игр Артур Алексанян вышел в финал чемпионата Европы.

Как сообщает Арменпресс, в полуфинале чемпионата Европы в Каспийске (Россия) Артур Алексанян в весовой категории 97 кг одержал победу над финским спортсменом Мат Элиасом Кусамане со счетом 9: 0 и вышел в финал.

Чемпион мира Максим Манукян в весовой категории 82 кг одержал победу над венгерским спортсменом Ласло Сзабо. Он также вышел в финал.

Финалы состоятся 2 мая.