Агван Варданян не будет участвовать в голосовании

Секретарь парламентской фракции АРФ «Дашнакцутюн» Агван Варданян заявил о том, что не будет участвовать в голосовании на выборах Никола Пашиняна на пост премьер-министра. Как сообщает Арменпресс, Варданян подчеркнул, что он представляет фракцию, которая приняла решение голосовать за кандидатуру Пашиняна, следовательно, готов сложить мандат, если партия потребует.

«Я также являюсь частью народа, вдохновлен этим движением, этим независимым поколением, желанию, чтобы накопленная огромная энергия служила усилению государственности, чтобы внезапно не оказалось новых разочарований и потерь. Я не могу взять на себя личную ответственность и голосовать за кандидатуру г-на Пашиняна. В противном случае я нарушу свое конституционное право голосовать с совестью и убеждениями. Честно говоря, это даже не выборы, мне оставили два варианта: голосовать за Никола или за Пашиняна. Я не буду голосовать, но это одна сторона вопроса. Я член АРФД, я представляю партию и фракцию, которая приняла решение проголосовать за Пашиняна. Для меня есть один выход из этой трудной ситуации. Если партия потребует, я готов сложить мандат», - сказал Варданян.

Он добавил, что ценит самопожертвование и решительность Никола Пашиняна, верит в честность его устремлений. «Но я никогда не руководствовался личностями, я не имел идолов. У меня есть опасение. В этих условиях я не могу быть уверен, что все это не является частью сложных и многослойных сценариев гораздо большей игры с неизвестными интересами и последствиями. Будьте уверены, я ничего не говорю без оснований. Если эти вещи мне непонятны, я не исключаю, что у них не будет необратимых трагических последствий для моего народа, прекрасных молодых людей на площади, для Арцаха и моей государственности», - подчеркнул секретарь фракции АРФД.

На заседании НС Армении зарегистрировались 102 депутата. Кворум обеспечен. Согласно ч.2 ст.149 Конституции РА, фракция «Елк» выдвинула кандидатуру Никола Пашиняна. Других кандидатов нет. Три фракции НС – «Елк», АРФД и «Царукян» заявили о поддержке единственного кандидата – Никола Пашиняна. Но три фракции вместе имеют только 46 голосов (учитывая заявление Варданяна), а для избрания необходимо набрать минимум 53 голоса. У фракции РПА 58 голосов.