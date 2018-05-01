Член фракции «Выход» Арам Саркисян считает выборы основным выходом из нынешней ситуации. Как сообщает Арменпресс, об этом он сказал в своем выступлении на специальном заседании Национального Собрания.

«Настало время выбора, во-первых, человек должен увидеть, что он является обладателем власти, а тот, кто получает его голос, служит этому человеку. Во-вторых, победившие и побежденные стороны признают, что выиграли или проиграли в честных выборах, и только в этом случае развивается политический ум, не бывает никакой вражды, никакого зла. И, в-третьих, мир признает, что Армения - демократическая страна», - сказал Арам Саркисян.

Он убежден, что Никол Пашинян - это человек, имя которого сегодня является самым популярным среди армян во всем мире, и поэтому он является гарантом, который может провести справедливые выборы.

«Хорошо, он не врач, не транспортник, не тренер, но он является гарантом. Он собрал этих людей. Вы говорите о геополитических полюсах, ориентации и т.д.», - отметил депутат, но, по его словам, самым важным вопросом в нашей стране является вопрос независимости.

Он заверил, что проблемы будут решены, когда Армения будет суверенной и с избранными властями. «Вазген Саркисян и Карен Демирчян - яркий пример этого. Когда есть законное правительство, они уважают вас, вы можете голосовать, как хотите», - сказал он.

Арам Саркисян подчеркнул, что он действительно был удивлен ответами Никола Пашиняна. «После программы моего брата, включая представление моей программы (брат депутата Вазген Саркисян был премьер-министром Армении в 1999 году, с июня по октябрь, а сам Арам Саркисян занимал этот пост с ноября 1999 года по апрель 2000 года – ред.), ничьи ответы не были настолько точными, хорошими, подготовленными, как ваши», - сказал он.

Обращаясь к членам Республиканской партии Армении, он призвал их задуматься о будущем страны во время голосования. «Республиканцы, пожалуйста, прошу вас, как ваш бывший премьер-министр, как младший брат вашего бывшего премьер-министра, подумайте об этой стране при нажатии на кнопку голосования», - заключил Арам Саркисян.

На заседании НС Армении зарегистрировались 102 депутата. Кворум обеспечен. Согласно ч.2 ст.149 Конституции РА, фракция «Елк» выдвинула кандидатуру Никола Пашиняна. Других кандидатов нет. Три фракции НС – «Елк», АРФД и «Царукян» заявили о поддержке единственного кандидата – Никола Пашиняна. Но три фракции вместе имеют только 47 голосов, а для избрания необходимо набрать минимум 53 голоса. У фракции РПА 58 голосов.