Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 01-05-18

ЕРЕВАН, 1 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 1 мая, курс доллара США не изменился и снова составил 483.32 драм. Курс евро не изменился и снова составил 583.90 драм. Курс российского рубля не изменился и снова составил 7.71 драм. Курс британского фунта не изменился и снова составил 666.74 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота не изменилась и снова составила 20522.49 драм. Цена серебра не изменилась и снова составила 257.56 драм. Цена платины не изменилась и снова составила 14171.66 драм.