Азиатские индексы - 01-05-18

ТОКИО, 1 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 1 мая на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.18% и составил 22508.03 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.17% и составил 1774.18 пункта: Китайский Shanghai Composite не изменился и опять составил 3082.23 пункта, а HANG SENG вырос на 1.74% и составил 30808.45 пункта.