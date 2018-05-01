Фракция РПА примет единогласное решение: оно будет озвучено в ходе выступления фракции

Фракция РПА Национального Собрания Армении примет единогласное решение во время выборов премьер-министра. Как сообщает Арменпресс, об этом на брифинге журналистам сказал глава фракции РПА Ваграм Багдасарян.

«Наше решение единое, о котором вы услышите во время выступления фракции», - сказал депутат. Отвечая на уточняющий вопрос журналиста, значит ли это, что РПА собирается голосовать вместе, Ваграм Багдасарян ответил: «Потерпите немного».

Коснувшись вопроса о том, не обеспокоена ли РПА тем, что если Никол Пашинян сегодня не станет премьер-министром, напряженность возрастет, Ваграм Багдасарян сказал: «В обоих случаях у меня большое беспокойство. Непонятно, в каком случае напряженность возрастет, и самое главное для меня - безопасность моей страны».

Депутат РПА также заметил, что они не принуждают никого, а пришли к единодушному решению.

На вопрос, может ли быть единогласное решение голосовать против, но некоторые депутаты проголосуют за, Багдасарян сказал: «Я уже говорил вам несколько раз, что в политике ничего нельзя исключать».

В парламенте Армении проходит специальное заседание – выбирают премьер-министра Армении. На заседании НС Армении зарегистрировались 102 депутата. Кворум обеспечен. Парламент начал работу. Согласно ч.2 ст.149 Конституции РА, фракция «Елк» выдвинула кандидатуру Никола Пашиняна. Других кандидатов нет.

Три фракции НС – «Елк», АРФД и «Царукян» заявили о поддержке единственного кандидата – Никола Пашиняна. Но три фракции вместе имеют только 47 голосов, а для избрания необходимо набрать минимум 53 голоса.