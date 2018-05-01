Вы полóжите свой мандат и пойдете служить? – ответ Пашиняна депутату

Последует ли в случае избрания Никол Пашинян призыву своих сторонников, утверждающих, что чиновники, не служившие в армии, должны положить свои мандаты и пойти служить? Этот вопрос задала Николу Пашиняну депутат от РПА Джемма Багдасарян.

«Для обеспечения безопасности Арцаха необходимо повышать военные возможности. На этом фоне в соцсетях в последнее время много говорится о призыве в армию. Например, такой вопрос: если двое из одной служили в армии, то третьему можно не служить. Каково ваше мнение? И что вы думаете о высказываниях ваших сторонников о том, что чиновники, не служившие в армии, должны положить свои мандаты и пойти служить. Вот вы, господин Пашинян, полóжите свой мандат и пойдете служить?» - как передает Арменпресс, сказала Джемма Багдасарян.

Пашинян ответил: «Моему сыну 18 исполнилось в марте, и согласно закону, во время летнего призыва, о н пойдет в армию. А относительно вашего вопроса… нельзя оценивать ситуацию вне обстоятельств. Так мы не сможем оценить причинно-следственные связи. А что касается службы, то знаете, в течение всей моей журналистской и политической деятельности я служил и служу Армении и Арцаху. В 2016г., когда была необходимость, мы в нашей партии сформировали добровольческий отряд, которая до последнего дня, кода отозвали добровольцев, несла боевую службу в арцахском селеЧанкатах. Я тогда был депутатом парламента, и этот статус не помешал мне взять автомат, копать окопы и стоять на позициях», - сказал Пашинян.

Он разделяет мнение, что безопасность Армении и Арцаха – это приоритет. Именно исходя из этого важно, чтобы уже сегодня был избран премьер-министр, который сегодня же вечером приступит к оперативному решениюнеотложных задач.

Джемма Багдасарян заметила, что вообще-то вопрос касался воинской службы в установленном порядке…

«Когда в НС РА обсуждался закон «О воинской службе и статусе военнослужащих», фракция «Елк» под вашим руководством озвучила этот тезис: чиновники, не служившие в армии, должны положить свои мандаты и пойти служить. Хочу заметить: ваш ответ меня не удовлетворил», - сказала Багдасарян.

Ответ Пашиняна: фракция «Елк» такой вопрос не поднимала, это недоразумение.

В парламенте Армении проходит специальное заседание – выбирают премьер-министра Армении. На заседании НС РА зарегистрировались 102 депутата. Кворум обеспечен. Парламент начал работу. Согласно ч.2 ст.149 Конституции РА, фракция «Елк» выдвинула кандидатуру Никола Пашиняна. Других кандидатов нет.

Три фракции НС – «Елк», АРФД и «Царукян» заявили о поддержке единственного кандидата – Никола Пашиняна. Но три фракции вместе имеют только 47 голосов, а для избрания необходимо набрать минимум 53 голоса.

РПА объявит о своем решении до выборов премьера.