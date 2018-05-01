Ара Баблоян на 10 минут покинул зал заседаний – в знак протеста на высказывание Пашиняна

Председатель Национального собрания Ара Баблоян заявил, что на 10 минут покинет зал заседаний – в знак протеста на высказывание Пашиняна о правах детей.

«Я не собирался задавать вопросы, но вы просто вынудили меня. И сделаю то, чему научился у вас - на 10 минут покину зал заседанийв знак протеста на ваше высказывание о правах детей. Потом международные организации, занимающиеся правами детей, объяснят вам, в чем ошибка. И если вы собираетесь стать премьер-министром страны, не повторяйте таких слов», - как передает Арменпресс, сказал Баблоян.

Перед этим депутат от РПА Рузанна Мурадян заметила, что в акциях неповиновения, возглавляемых Пашиняном, было много детей. И как он, отец четверых детей, отнесся бы к тому, что его дети участвовали в подобных акциях, если бы организовали другие.

«Когда началось арцахское движение, мне было 13 лет. Я сам организовывал шествия, забастовки школьников и другие акции протеста. В течение всей моей политической деятельности мои дети мои дети участвовали в акциях, и я считаю это мощной политической школой. И одним из самых сильных слоев нашего движения я считаю детей. И участие школьников – залог того, что все обещания будут выполнены», - сказал Пашинян.

Рузанна Мурадян сказала: «Фактически ваше стремление так безудержно, что вы можете даже переступить через безопасность детей и игнорировать последствия, связанные с тем, что они не могут принимать адекватные решения».

На это Пашинян ответил: «У детей по Конституции есть права, которые я и реализовал. Хочу обратить ваше внимание, что ни одного ребенка мы никуда силой не уводили. Они – граждане, которые имеют и реализуют конституционное право на принятие решений», - сказал Пашинян.

В парламенте Армении проходит специальное заседание – выбирают премьер-министра Армении. На заседании НС РА зарегистрировались 102 депутата. Кворум обеспечен. Парламент начал работу. Согласно ч.2 ст.149 Конституции РА, фракция «Елк» выдвинула кандидатуру Никола Пашиняна. Других кандидатов нет.

Три фракции НС – «Елк», АРФД и «Царукян» заявили о поддержке единственного кандидата – Никола Пашиняна. Но три фракции вместе имеют только 47 голосов, а для избрания необходимо набрать минимум 53 голоса.

РПА объявит о своем решении до выборов премьера.