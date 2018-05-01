Бедность как проблема в Армении искоренима – ответ Пашиняна Акопу Акопяну

В ходе парламентских слушаний республиканец Акоп Акопян поинтересовался, какова позиция Никола Пашиняна по социальным вопросам.

Он отметил, что в предвыборной программе руководимой Пашиняном партии «Гражданский договор» особого внимания социальным вопросам не уделялось. Какова его позиция сейчас?

«Решение проблемы бедности очень простое: у нас есть бюджетные доходы, есть экономика, способнаяобеспечить минимальные потребности людей, и даже больше. Очевидно, что одна из причин происходящего в том, что общество уже ясно поняло, что для решения этой проблемы нельзя надеяться на правящее большинство и нужно менять ситуацию», - сказал Пашинян, который в эти дни получает множество звонков отсостоятельных диаспорских армян, готовых инвестировать в родную Армению.

«Нашу экономику ждет взлет – но не по мановению волшебной палочки или трюкам правительства, а благодаря инвестиционному потоку из диаспоры. Мы ждемсущественного увеличения бюджетных доходов, что в свою очередь приведет к созданию рабочих мест, повышению пенсий и сокращению бедности. Конечно, сейчас не могу сказать, на сколько процентов, но одно могу утверждать категорически – бедность в Армении искоренима», - сказал кандидат.

Акопян ответил на это, что ответ касается только сокращения безработицы и бедности, но ничего не сказано о зарплатах и пенсиях.

Пашинян парировал, что развитие экономики и создание рабочих мест естественным образом образует спрос на работника, и чем спрос больше, тем выше и зарплата. Если в развивающейся экономике решаются вопросы рабочих мест и бюджетных доходов, то остальные вопросы не могут не решаться.

В парламенте Армении проходит специальное заседание – выбирают премьер-министра Армении. На заседании НС РА зарегистрировались 102 депутата. Кворум обеспечен. Парламент начал работу. Согласно ч.2 ст.149 Конституции РА, фракция «Елк» выдвинула кандидатуру Никола Пашиняна. Других кандидатов нет.

Три фракции НС – «Елк», АРФД и «Царукян» заявили о поддержке единственного кандидата – Никола Пашиняна. Но три фракции вместе имеют только 47 голосов, а для избрания необходимо набрать минимум 53 голоса.

РПА объявит о своем решении до выборов премьера.