В Сан-Паулу рухнуло горящее многоэтажное здание

В Сан-Паулу (Бразилия) во вторник рухнуло охваченное огнем многоэтажное здание, могут быть жертвы. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на пожарную службу.

По ее данным, в связи с инцидентом, вероятно, есть погибшие, однако их число пока неизвестно. Агентство со ссылкой на местные СМИ отмечает, что формально здание принадлежало полиции, но уже много лет оно было заброшено, и в нем поселились сквоттеры (лица, самовольно занимающие чужую жилплощадь).

Сколько человек могли находиться в здании в момент начавшегося пожара и обрушения, также неизвестно, передает ТАСС.