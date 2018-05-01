В Сан-Паулу рухнуло горящее многоэтажное здание
В Сан-Паулу (Бразилия) во вторник рухнуло охваченное огнем многоэтажное здание, могут быть жертвы. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на пожарную службу.
По ее данным, в связи с инцидентом, вероятно, есть погибшие, однако их число пока неизвестно. Агентство со ссылкой на местные СМИ отмечает, что формально здание принадлежало полиции, но уже много лет оно было заброшено, и в нем поселились сквоттеры (лица, самовольно занимающие чужую жилплощадь).
Сколько человек могли находиться в здании в момент начавшегося пожара и обрушения, также неизвестно, передает ТАСС.
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