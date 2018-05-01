Депутат от РПА Карине Аджемян считает, что во внешней политике Пашинянисподволь поддерживает позицию власти. Во время слушаний она спросила кандидата: где гарантии, что завтра все заявления Пашиняна относительно внешней политики, экономики и т.д. не повернутся вновь на 180 градусов?

«И еще. Как вы считаете, не является ли заслугой власти, не в результате ли ее толерантности вы смогли достичь определенных успехов. Ведь именно в последние годы наша страна стала демократической, а все действующие демократические структуры – ее заслуга», - как передает Арменпресс, сказала Аджемян.

Она напомнила, что сторонники Пашиняна выдвинули требования об отставке председателей Конституционного, Апелляционного судов, Генпрокурора. Как Пашинян собирается это делать?

Пашинян ответил, что и ранее заявлял, что считает резкие повороты во внешней политике опасными и недопустимыми.

«Мы убедились, что когда некоторые страны и деятели, пытаются привязывать свои субъективные представления к реальным событиям в стране, приводили к катастрофе. Я не говорю, что голосовал за членство в ЕАЭС, я говорю, что членство Армении в ЕАЭС – это реальность, и с ней надо считаться, не корректировать, а учитывать интересы страны», - сказал Пашинян.

А на замечание Карине Аджемян о том, что власть сформировала в стране благоприятную атмосферу, Пашинян сказал, что в этом огромный вклад внес гражданин Армении.

«То, что имеет граждан РА, он имеет только благодаря себе – именно он с первого дня независимости сантиметр за сантиметромотвоевывал свое пространство из когтей беззакония. За это время погибли десятки, в тюрьмах оказались сотни. Ни один республиканец пусть и не надеется, что мы будем благодарить за то, что нас не расстреляли в подъезде, что не отравили в тюрьме. Не ждите, что мы будем благодарить за свои́ победы, свои́ принципы», - сказал Пашинян.

На это Аджемян парировала, что мы живем уже в несколько иной – парламентской стране, и та ответственность, которую Пашинян собирается взять на себя, слишком велика.

«Очевидно, что ваша риторика изменилась, но та ответственность, которую вы собираетесь взять на себя, слишком велика, вы уверены, что сможете ее взять, даже ваш отец не хочет, чтобы вы стали премьером. Уверены, что созданная вами пропагандистская машина, которая сегодня героизирует вас, завтра не низвергнет вас. Уверены, что та часть, которая говорит обо всем народе (кстати, у нас тоже есть свои последователи и, представьте, принципы), не расшатает устои нашего государства?» - спросила Аджемян.

Пашинян ответил, что он не предпринимает ничего, не будучи уверенным, что может довести до конца.

«Я никому не давал повода усомниться в моей политической биографии. Что касается того, что наши сторонники выдвинули требования, то скажу так: это общенародное движение, где могут звучать разные идеи, и каждую можно обсудить. Конкретно те идеи, которые вы акцентировали, я слышу впервые, они мне не знакомы», - сказал Пашинян.

В парламенте Армении проходит специальное заседание – выбирают премьер-министра Армении. На заседании НС РА зарегистрировались 102 депутата. Кворум обеспечен. Парламент начал работу. Согласно ч.2 ст.149 Конституции РА, фракция «Елк» выдвинула кандидатуру Никола Пашиняна. Других кандидатов нет.

Три фракции НС – «Елк», АРФД и «Царукян» заявили о поддержке единственного кандидата – Никола Пашиняна. Но три фракции вместе имеют только 47 голосов, а для избрания необходимо набрать минимум 53 голоса.

РПА объявит о своем решении до выборов премьера.