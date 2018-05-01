СМИ: боевики отпустили больше 40 заложников в провинции Идлиб

Օсвобожденные пленники - преимущественно женщины и дети - прибыли к гуманитарному коридору Эль-Исс на юге Алеппо, где были переданы сирийской армии

Группа из 42 заложников отпущена вооруженными формированиями в сирийской провинции Идлиб, сообщает Арменпресс, со ссылкой на ТАСС.

Օсвобожденные пленники (преимущественно женщины и дети) прибыли к гуманитарному коридору Эль-Исс на юге Алеппо (360 км от Дамаска), где были переданы сирийской армии. По условиям соглашения с экстремистской группировкой "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ), всего будет отпущено 85 человек, которые находились в плену с 2014 года в городе Джиср-эш-Шугур. В обмен на заложников в понедельник из лагеря беженцев Ярмук на юге Дамаска были выведены свыше 200 террористов, которые направились в провинцию Идлиб.

На первом этапе реализации договоренностей между властями и "Джебхат ан-Нусрой" предусматривается также эвакуация около 1,5 тыс. мирных граждан из шиитских населенных пунктов Эль-Фуа и Кефрая на севере Сирии, которые окружены бандформированиями.

В декабре 2016 года в ходе операции по выводу вооруженных группировок из Алеппо большая часть жителей этих поселков переместилась в районы, контролируемые правительственными силами. Однако в осаде остается еще свыше 15 тыс. человек.