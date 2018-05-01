Пашинян представил свою позицию по урегулированию карабахского конфликта

Кандидат в премьер-министры РА Никол Пашинян считает, что переговоры по карабахскому урегулированию наполняться реальным смыслом лишь в том случае, если Азербайджан направит международной общественности четкий месседж, что он готов признать и уважать международное право, а в переговорном процессе - действовать в рамках этих норм.

Как передает Арменпресс, депутат от блока «Царукян» Тигран Уриханян поинтересовался, какова позиция Никола Пашиняна по вопросу урегулирования карабахского конфликта. В ответ Пашинян сказал, что в условиях, когда президент Алиев не упускает случаяугрожать Арцаху и Армении и даже заявляет о своем намерении захватить Ереван, переговоры несут формальный характер.

«Это переговоры ради переговоров, а не ради урегулирования. И пока нет атмосферы урегулирования, то и урегулирования быть не может», - сказал Пашинян.

Пашинян надеется, что сопредседатели МГ ОБСЕ оперативно используют сое влияние и авторитет, чтобы удержать Азербайджан от воинствующей риторики, ибо это есть предложенное сопредседателями условие: не только применение, а даже угроза применения силы должны быть исключены в процессе урегулирования.

«И пока угроза применения силы не исключена, мы должны собрать свои силы для защиты от агрессии», - сказал Пашинян.

В парламенте Армении проходит специальное заседание – выбирают премьер-министра Армении. На заседании НС РА зарегистрировались 102 депутата. Кворум обеспечен. Парламент начал работу. Согласно ч.2 ст.149 Конституции РА, фракция «Елк» выдвинула кандидатуру Никола Пашиняна. Других кандидатов нет.

Три фракции НС – «Елк», АРФД и «Царукян» заявили о поддержке единственного кандидата – Никола Пашиняна. Но три фракции вместе имеют только 47 голосов, а для избрания необходимо набрать минимум 53 голоса.

РПА объявит о своем решении до выборов премьера.