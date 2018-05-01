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СМИ: в Южной Корее уборщик нашел в урне золота на сотни тысяч долларов


В Южной Корее уборщик нашел в урне золота на сотни тысяч долларов. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на The Korea Times,  уборщик нашел в урне международного аэропорта корейского города Инчхон килограммовые слитки золота на сумму около 327 тысяч долларов.

Полиция утверждает, что их владелец так и не дал о себе знать. Если он не объявится в ближайшие шесть месяцев, официальным их владельцем станет уборщик.

Если настоящий владелец все-таки выйдет на связь, уборщику в любом случае причитается 20% от рыночной стоимости золота. Однако в том случае, если слитки как-то связаны с преступной деятельностью, он ничего не получит.





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