Почему мы должны верить, что ваша позиция по России, ЕАЭС изменилась? – вопрос Бабуханяна и ответ Пашиняна

Какими идеями будет руководствоваться кандидат впремьер-министр РА Никол Пашинян в случае своего избрания, какова позиция по России, ЕАЭС. с такими вопросами обратился к кандидату депутат от РПА АйкБабуханян.

«У нас с вами глубокие идеологические разногласия. Мы придерживаемся консервативной национальной идеологии, вы – либеральной. Когда вы утверждали, что премьер-министром не может быть избран ни один представитель РПА, что вы имели в виду – что страна должна руководствоваться исключительно либеральными идеями и консервативными идеями невозможно руководить страной? И еще. В свое время вы говорили, что не знаете, что значит «национальная ценностная система». Скажу. Национальная идеология предполагает борьбу против тоталитарных сект, против привилегий сексменьшинств, против вульгарного феминизма и иных антинациональных идей. А европейская либеральная идеология проявляет в этих вопросах толерантность.

Следующее. За рубежом вас защищают такие радикально прозападные деятели, как Саакашвили, Навальный, а заместитель госсекретаря США Митчелл открыто оказывает вам поддержку. Думаю, немало западников и в вашем окружении, а если к этому прибавить антироссийские высказывания, призывы выйти из ЕАЭС в вашей предвыборной программе, то ответьте: почему мы должны верить, что ваша позиция по России, ЕАЭС изменилась?

«Нейтральный пример: коммунизм и частная собственность считались несовместимыми. Но сегодня Китай, одна из самых развитых стран, вполне совместила коммунизм и частную собственность. Это доказывает, что эра «-измов» ушла в прошлое. Сейчас, когда самое главное – человеческое счастье, думаю, это не имеет никакого значения», - сказал Пашинян.

Что касается прежних заявлений относительно выхода Армении из ЕАЭС, то Пашинян отметил, что сегодня произошли ситуативные изменения.

«В предвыборной программе были заявления о ЕАЭС, и не секрет, что мы голосовали против этого решения. В предвыборной программе говорилось, что в нем содержатся риски. Но одно дело, когда на эти риски смотришь с позиций оппозиции, другое – когда ты во власти. Ситуативная разница в том, что ты можешь обсудить проблемы с коллегами и прийти к общему знаменателю. Мы настроены именно так. Для правильной оценки положения надо отметить одно: я обязан представить собирательную позицию народа, даже стать выше прежний своих заявлений», - сказал Пашинян.

Пашинян подчеркнул, что считает непозволительным, чтобы происходила дифференциация политических деятелей на прозападный, пророссийский, проамериканский, проиранский, прогрузинский и т.д.

«Политикой в Армении должны заниматься исключительно проармянские деятели. И стержнем национальной идеологии Армении я считаю следующее: смысл существования Армении как государства, централизацию духовного, экономического и финансового потенциала народа на собственной территории, безопасность и развитие этого потенциала. А самая высшая моя цель – обеспечение возвращения, репатриация народа», - сказал Пашинян.

В парламенте Армении проходит специальное заседание – выбирают премьер-министра Армении. На заседании НС РА зарегистрировались 102 депутата. Кворум обеспечен. Парламент начал работу. Согласно ч.2 ст.149 Конституции РА, фракция «Елк» выдвинула кандидатуру Никола Пашиняна. Других кандидатов нет.

Три фракции НС – «Елк», АРФД и «Царукян» заявили о поддержке единственного кандидата – Никола Пашиняна. Но три фракции вместе имеют только 47 голосов, а для избрания необходимо набрать минимум 53 голоса.

РПА объявит о своем решении до выборов премьера.