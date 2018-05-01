В Киеве несколько тысяч человек участвуют в марше по случаю Дню труда
Несколько тысяч человек принимают участие в марше по случаю Дня труда на центральной улице Киева. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости как следует из трансляции, которую ведут украинские телеканалы, активисты сформировали колону на Бессарабской площади и маршем выдвинулись на Майдан Незалежности (Независимости).
Колона двигается под флагами профсоюзов и ряда партий. Участники марша держат плакаты: "За социальную справедливость", "Против роста цен и тарифов", "Украинцам – безусловный базовый доход".
В голове колоны двигаются три полицейских автомобиля.
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