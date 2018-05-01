Кандидат в премьер-министр РА Никол Пашинян представил свою позицию в вопросе экономики РА. Он обещал обеспечить равенство всех перед законом.

«В первую очередь это касается премьер-министра и его семьи, родных, друзей и знакомых. Исключается использование властных рычагов в осуществлении бизнеса. Система выдвижения высоких государственных чиновников изменится так, чтобы народ Армении был уверен, что точно знает, каким имуществом владеет тот или иной чиновник и какие изменения происходят в течение его пребывания в должности. Незаконное обогащение в период его пребывания в должности должно иметь конкретные последствия».

Как передает Арменпресс, Пашинян подчеркнул, что в случае избрания он гарантирует отсутствие в Армении какой-либо экономической монополии, никакого запрета на импорт. «Мы собираемся обеспечить это без давления или преследования на кого-либо, а просто сняв все существующие запреты, обеспечив конкуренцию, исключив все случаи злоупотребления положением», - сказал он.

В основе экономики должны лежать образование и новаторство. Диверсификация области будет в списке приоритетов. В области экономической политики Пашинян будет уделять особое внимание всем направлениям – застраховав от всех возможных внешних и внутренних потрясений.

Он подчеркнул, что отношения с диаспорой не долины ограничиваться только ожиданием материальной помощи, а нужно максимально вовлечь материальный и человеческий ресурс диаспоры в дело государственного строительства.

В парламенте Армении проходит специальное заседание – выбирают премьер-министра Армении. На заседании НС РА зарегистрировались 102 депутата. Кворум обеспечен. Парламент начал работу. Согласно ч.2 ст.149 Конституции РА, фракция «Елк» выдвинула кандидатуру Никола Пашиняна. Других кандидатов нет.

Три фракции НС – «Елк», АРФД и «Царукян» заявили о поддержке единственного кандидата – Никола Пашиняна. Но три фракции вместе имеют только 47 голосов, а для избрания необходимо набрать минимум 53 голоса.

РПА объявит о своем решении до выборов премьера.