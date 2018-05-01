Никол Пашинян представил свою концепцию внешней политики Армении

Кандидат в премьер-министры РА Никол Пашинян уверяет, что в случае его избрания Армения останется членом ЕАЭС и ОБКБ. В своем выступлении Пашинян отметил, что эта позиция обусловлена не предпочтениями какой-то личности и не изменением позиции какой-то личности, а «логикой общенационального движения, принесшего победу народу Армении».

«Мы говорили, что в результате этого движения к власти пришел народ. И народ, требовавший в течение этого движения изменения организации внутренней жизни в сфере справедливости, законности, защиты прав, социального обеспечения, не потребовал и не требует никаких изменений во внешней политике. И мы обязаны считаться с этим посылом народа», - как передает Арменпресс, сказал Пашиянн.

Россия была и остается стратегическим партнером, а общенациональное движение не представляет никакой угрозы для армяно-российских отношений.

«Мы придаем особую важность отношениям Армения-Иран и Армения-Грузия. Нет ни малейшего сомнения, что этот политический процесс придаст новый дух и энергию нашим отношениям с соседями. Мы углубим отношения с Евросоюзом и странами-членами ЕС. Мы сделаем все для безвизового режима въезда в ЕС. Предполагаем начать переговоры вокруг этого в ближайшее время», - сказал Пашинян.

По его словам, скорейшая ратификация и выполнение Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с ЕС исходит из интересов Армении.

Обратившись к отношениям с США, Пашинян отметил, что эти отношения нужнаются в стимулировании. «Мы намерены предпринять четкие и действенные шаги для стимулирования взаимоотношений с США в разных областях.

Мы будем углублять сотрудничество с Китаем и считаем это направление внешней политики весьма важным. Мы считаем важным и предстоящийФорум франкофонии в Ереване, что, несомненно, будет организовано на высоком уровне. Армения готова взять на себя председательство в этой авторитетной международной организации», - сказал он.

Пашинян подчеркнул, что они останутся верным международному признанию и осуждению Геноцида армян, поскольку уверены, что только таким образом можно предотвратить повторение таких преступлений. «Армения останется в авангарде борьбы за предотвращение преступлений против человечества», - сказал он.

По его оценке, в мирном, основанном на международном праве урегулировании карабахской проблемы стереотипы для них не важны, жизненным является международное признание неоспоримого права народа Арцаха самому решать свою судьбу. «В решении карабахской проблемы мы придерживаемся исключительно мирного урегулирования, зиждущегося на принципе равенстве и самоопределении народов. Процессу признания Арцаха необходимо придать новый импульс, и это должно стать одной из основных функций Министерства диаспоры», - сказал он.

В парламенте Армении проходит специальное заседание – выбирают премьер-министра Армении. На заседании НС РА зарегистрировались 102 депутата. Кворум обеспечен. Парламент начал работу. Согласно ч.2 ст.149 Конституции РА, фракция «Елк» выдвинула кандидатуру Никола Пашиняна. Других кандидатов нет.

Три фракции НС – «Елк», АРФД и «Царукян» заявили о поддержке единственного кандидата – Никола Пашиняна. Но три фракции вместе имеют только 47 голосов, а для избрания необходимо набрать минимум 53 голоса.

РПА объявит о своем решении до выборов премьера.