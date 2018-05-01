Казначея Ватикана будут судить за домогательства

Кардинал Джордж Пелл, казначей Ватикана, предстанет перед судом Мельбуна по обвинениям в сексуальных домогательствах.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, часть из наиболее серьезных обвинений против 76-летнего Пелла отклонена.

Тем не менее, еще многие лица, считающие себя жертвами, не отказались от претензий. Есть вероятность, что во вторник суд предъявит новые обвинения. Пелл безоговорочно отрицает вину.

Кардинал прибыл в здание мельбурнского суда во вторник в сопровождении своего главного адвоката Роберта Рихтера. У входа собрались журналисты и протестующие. Для их охраны понадобились десятки полицейских.

Первые обвинения были предъявлены Пеллу в июне прошлого года. Ему пришлось отпроситься у папы Франциска, чтобы присутствовать на слушаниях в своей родной стране.

Джордж Пелл - самый высокопоставленный представитель католического духовенства, который предстанет перед светским судом.