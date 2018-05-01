Арарат Мирзоян представил приоритеты Никола Пашиняна в случае его избрания

Депутат фракции «Елк» Арарат Мирзоян представил приоритеты руководителя фракции «Елк», кандидата в премьер-министры Никола Пашиняна в случае его избрания, а также его биографию.

По словам Мирзояна, одним из приоритетов временного правительства будет общенациональный политический консенсус. Он подчеркнул, что озвучивание прошлых ошибок должно не мешать этому согласию, а наоборот –стать уроком, опытом, и проложить путь к правильному развитию.

«Второе: это правительство должно обеспечить нормальное функционирование страны – от защиты границ, стабильности финансовой системы до оперативного решения текущих задач. Это правительство должно также заложить ту социально-экономическую основу, те социально-экономические направления, которые должны предопределить политику дальнейшего развития», - как передает Арменпресс, сказал Арарат Мирзоян.

Третий приоритет: необходимо усовершенствовать избирательную систему. «В первую очередь речь идет об избирательном кодексе и изменении сопутствующих законов избирательной системы».

«И наконец, четвертый приоритет: это организация внеочередных парламентских выборов. Выборов, которые будут действительно свободными, демократическими, справедливыми. Выборов, результаты которых не вызовут никаких сомнений ни у кого», - добавил он.

На заседании НС РА зарегистрировались 102 депутата. Кворум обеспечен. Парламент начал работу. Согласно ч.2 ст.149 Конституции РА, фракция «Елк» выдвинула кандидатуру Никола Пашиняна. Других кандидатов нет.