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Арарат Мирзоян представил приоритеты Никола Пашиняна в случае его избрания


Депутат фракции  «Елк» Арарат Мирзоян представил приоритеты  руководителя  фракции «Елк», кандидата  в  премьер-министры Никола Пашиняна в  случае  его избрания, а также его биографию. 

По словам Мирзояна, одним из приоритетов  временного правительства  будет общенациональный политический консенсус. Он подчеркнул, что  озвучивание прошлых ошибок должно не  мешать этому  согласию, а наоборот –стать уроком, опытом, и проложить путь к правильному  развитию.

«Второе: это правительство должно обеспечить нормальное  функционирование страны – от защиты  границ, стабильности финансовой системы до оперативного решения  текущих задач. Это правительство должно также заложить ту  социально-экономическую основу, те социально-экономические направления, которые  должны предопределить политику дальнейшего развития», - как  передает Арменпресс, сказал Арарат Мирзоян. 

Третий приоритет: необходимо усовершенствовать избирательную систему. «В первую очередь речь идет об избирательном кодексе и изменении сопутствующих законов избирательной  системы».

«И наконец, четвертый приоритет: это организация внеочередных парламентских выборов.  Выборов, которые будут действительно свободными, демократическими, справедливыми. Выборов, результаты которых не вызовут никаких сомнений ни у  кого», - добавил он.

На заседании НС РА  зарегистрировались 102 депутата. Кворум обеспечен. Парламент начал работу. Согласно ч.2 ст.149 Конституции РА, фракция  «Елк» выдвинула кандидатуру  Никола Пашиняна. Других кандидатов  нет.




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