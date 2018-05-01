Ара Баблоян призвал проявить сдержанность и благовоспитанность – в НС обсуждается кандидатура, выдвинутая парламентским меньшинством

«Независимо от того, какого мнения придерживается каждый из нас как депутат и как фракция, наша общая и основная цель – стабильность, безопасность и благополучие народа и страны». Так заявил спикер Ара Баблоян на специальном заседании НС РА по выборам премьер-министра.

«Сегодня в повестке вопрос выбора премьер-министра, он проходит в особой атмосфере. Парламентское большинство не выдвинуло своего кандидата, обсуждается кандидатура, выдвинутая парламентским меньшинством. Это беспрецедентный случай в нашей действительности», - как передает Арменпресс, сказал Баблоян.

Он призвал проявить сдержанность и терпимость, как это было даже в самые напряженные дни. По его словам, это потрясло весь мир. «Призываю всех сегодня также проявить сдержанность и благовоспитанность по отношению друг к другу, проводить обсуждения в атмосфере толерантности, как это традиционно принято в НС», - сказал глава парламента.

На заседании НС РА зарегистрировались 102 депутата. Кворум обеспечен. Парламент начал работу. Согласно ч.2 ст.149 Конституции РА, фракция «Елк» выдвинула кандидатуру Никола Пашиняна. Других кандидатов нет.