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Ара Баблоян призвал проявить сдержанность и благовоспитанность – в НС обсуждается кандидатура, выдвинутая парламентским меньшинством


«Независимо от того, какого мнения  придерживается каждый из нас как депутат и как фракция, наша общая и основная цель – стабильность, безопасность и благополучие народа и страны». Так заявил спикер Ара Баблоян на  специальном заседании НС РА по выборам премьер-министра.

«Сегодня в  повестке вопрос выбора премьер-министра, он проходит в особой  атмосфере. Парламентское  большинство не  выдвинуло своего кандидата,  обсуждается кандидатура, выдвинутая парламентским меньшинством. Это беспрецедентный случай в нашей действительности», - как передает Арменпресс, сказал Баблоян.

Он призвал проявить сдержанность и терпимость, как  это было даже  в  самые напряженные  дни. По его  словам, это потрясло весь мир. «Призываю всех сегодня также проявить сдержанность и  благовоспитанность по отношению друг к другу, проводить обсуждения  в  атмосфере толерантности, как  это традиционно принято в НС», - сказал глава  парламента.

На заседании НС РА  зарегистрировались 102 депутата. Кворум обеспечен. Парламент начал работу. Согласно ч.2 ст.149 Конституции РА, фракция  «Елк» выдвинула кандидатуру  Никола Пашиняна. Других кандидатов  нет.

 




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