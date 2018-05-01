МО Арцаха распространил сообщение о том, что на линии соприкосновения Арцаха и Азербайджана вновь наблюдается скопление и передвижение живой силы и военной техники противника.

«На линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск, в отличие от относительно спокойной ситуации в выходные дни, с 30 апреля вновь наблюдается скопление и передвижение живой силы и военной техники противника, что продолжается и сегодня. Передовые силы Армии обороны бдительно следят за происходящим и держат ситуацию под полным контролем», - как передает Арменпресс, говорится в сообщении МО Арцаха.

В представленном ниже видеоматериале показана ситуация на линии соприкосновения за последние два дня.