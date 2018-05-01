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На линии соприкосновения Арцаха и Азербайджана вновь наблюдается скопление и передвижение живой силы и военной техники противника


МО Арцаха распространил сообщение о том, что  на   линии соприкосновения Арцаха и Азербайджана вновь наблюдается скопление и передвижение живой силы  и военной техники противника.

«На линии соприкосновения  арцахских и азербайджанских войск, в отличие  от относительно спокойной ситуации в выходные дни, с 30 апреля вновь наблюдается скопление и передвижение живой силы  и военной техники противника, что продолжается и сегодня. Передовые  силы  Армии обороны  бдительно следят за происходящим и держат ситуацию под полным контролем», - как  передает Арменпресс, говорится в сообщении МО Арцаха.

В представленном ниже видеоматериале показана ситуация на линии соприкосновения  за последние два дня.

 




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