На линии соприкосновения Арцаха и Азербайджана вновь наблюдается скопление и передвижение живой силы и военной техники противника
МО Арцаха распространил сообщение о том, что на линии соприкосновения Арцаха и Азербайджана вновь наблюдается скопление и передвижение живой силы и военной техники противника.
«На линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск, в отличие от относительно спокойной ситуации в выходные дни, с 30 апреля вновь наблюдается скопление и передвижение живой силы и военной техники противника, что продолжается и сегодня. Передовые силы Армии обороны бдительно следят за происходящим и держат ситуацию под полным контролем», - как передает Арменпресс, говорится в сообщении МО Арцаха.
В представленном ниже видеоматериале показана ситуация на линии соприкосновения за последние два дня.
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