Началось специальное заседание Национального собрания – депутаты голосуют по вопросу избрания премьер-министра ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Как передает Арменпресс, зарегистрировались 102 депутата.

Выдвинут единственный кандидат – руководитель фракции «Елк» Никол Пашинян.

Других кандидатов нет.

Три фракции НС – «Елк», АРФД и «Царукян» заявили о поддержке единственного кандидата – Никола Пашиняна. Но три фракции вместе имеют только 47 голосов, а для избрания необходимо набрать минимум 53 голоса.

РПА объявит о своем решении до выборов премьера.