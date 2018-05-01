Время в Ереване: 11:07:36,   1 Май

Началось специальное заседание Национального собрания – депутаты голосуют по вопросу избрания премьер-министра ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ


Как передает Арменпресс, зарегистрировались 102 депутата.

Выдвинут единственный кандидат – руководитель фракции «Елк» Никол Пашинян.

Других кандидатов нет.   

Три фракции НС – «Елк», АРФД и «Царукян» заявили о поддержке  единственного кандидата – Никола Пашиняна. Но три фракции вместе  имеют только 47 голосов, а для избрания  необходимо набрать минимум 53 голоса.

РПА  объявит о своем решении до выборов  премьера.




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации