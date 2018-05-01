Сторонники Никола Пашиняна собрались на площади Республики

На ереванской площади Республики собрались сторонники Никола Пашиняна.

Как передает Арменпресс, люди пришли с многочисленными плакатами и ждут результатов голосования в парламенте.

Специальное заседание по выборам премьер-министра Армении состоится в парламенте 1 мая в 12:00 часов. Выдвинут единственный кандидат – руководитель фракции «Елк» Никол Пашинян.

Других кандидатов нет.

Три фракции НС – «Елк», АРФД и «Царукян» заявили о поддержке единственного кандидата – Никола Пашиняна. РПА объявит о своем решении до выборов премьера.