Сторонники Никола Пашиняна собрались на площади Республики
На ереванской площади Республики собрались сторонники Никола Пашиняна.
Как передает Арменпресс, люди пришли с многочисленными плакатами и ждут результатов голосования в парламенте.
Специальное заседание по выборам премьер-министра Армении состоится в парламенте 1 мая в 12:00 часов. Выдвинут единственный кандидат – руководитель фракции «Елк» Никол Пашинян.
Других кандидатов нет.
Три фракции НС – «Елк», АРФД и «Царукян» заявили о поддержке единственного кандидата – Никола Пашиняна. РПА объявит о своем решении до выборов премьера.
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