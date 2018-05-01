Время в Ереване: 11:07:36,   1 Май

Сторонники Никола Пашиняна собрались на площади Республики


На  ереванской  площади Республики собрались сторонники Никола Пашиняна.

Как  передает Арменпресс, люди пришли с многочисленными плакатами и ждут результатов голосования  в парламенте.

Специальное заседание по выборам премьер-министра Армении состоится  в парламенте  1 мая в 12:00 часов. Выдвинут единственный кандидат – руководитель фракции «Елк» Никол Пашинян.

Других кандидатов нет.   

Три фракции НС – «Елк», АРФД и «Царукян» заявили о поддержке  единственного кандидата – Никола Пашиняна. РПА  объявит о своем решении до выборов  премьера.




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