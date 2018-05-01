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В Армении будет избран премьер-министр в установленный Конституцией срок – руководитель фракции РПА


Фракция  РПА  на выборах премьер-министра не  будет чинить препятствий, обеспечит кворум. Об этом в  беседе с журналистами в  НС РА  сказал  руководитель фракции РПА Ваграм Багдасарян.

«Заседание  не  будет провалено. У Армении будет премьер-министр, мы  не  будем препятствовать ходу заседания, кворум будет. В Армении будет премьер-министр в  установленный Конституцией срок, ибо нельзя держать страну парализованной», - сказал он.

Фракция  пока не уточняет, как  она будет голосовать, однако Багдасарян отмечает, что неправильно оставлять на свободное  голосование. В этом случае, по его словам, «партия  может потерять лицо».

«Если сегодня не  получится, в  семидневный срок  состоятся новые  выборы  премьера, в противном случае, согласно Конституции, Национальное  собрание  распускается, а это существенно отбросит страну  назад», - сказал Багдасарян. По его словам, внеочередные  выборы  не  могут положительно сказаться на развитии страны. «Если бы была  необходимость во внеочередных выборах, началось бы  недовольство еще в 2017г., когда формировался парламент. Но после  тех выборов  все  были счастливы», - как  передает Арменпресс, сказал глава фракции.

Что же  касается того, будет ли у  РПА  свой кандидат, в случае если выборы  пройдут через 7 дней,  Багдасарян сказал: «Мы  уже  заявляли, что не будем выдвигать своего кандидата, мы  его и не  выдвинули, а относительно дальнейшего мы этот вопрос не  обсуждали, такого намерения  и такого решения  у  нас нет, все зависит от политических процессов».

На вопрос журналистов, участвовал ли глава РПА  экс-президент Серж Саргсян на заседании  Исполнительного органа 30 апреля, Багдасарян ответил, что как  лидер партии,  он вел заседание, но в  политических процессах не  участвует.

Ваграм Багдасарян исключил, что он может совершить какой-либо шаг под давлением. «Наше поколение  растет в  этой  стране, мы  должны  думать о будущем – какой будет наша страна и наша государственность через полгода, через год, да и вообще – будет или нет», - сказал он.

Прошедшие  события, в том числе  и отставку Сержа  Саргсяна  он считает результатом благоразумия и мудрости. «Когда в  преддверии 24 апреля часть общества проводит акции,   есть два варианта – пойти на  столкновения или сделать какой-то шаг. И личность отказалась. Но будущее страны  нельзя  обусловить митингами, акциями и давлением.  Если речь заходит о судьбе  государства, надо мыслить идеологически» 

Специальное заседание по выборам премьер-министра Армении состоится  в парламенте  1 мая. Выдвинут единственный кандидат – Никол Пашинян.    Три фракции НС – «Елк», АРФД и «Царукян» заявили о поддержке  единственного кандидата. Но три фракции вместе  имеют только 47 голосов, а для избрания  необходимо набрать минимум 53 голоса.




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