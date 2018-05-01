В Армении будет избран премьер-министр в установленный Конституцией срок – руководитель фракции РПА

Фракция РПА на выборах премьер-министра не будет чинить препятствий, обеспечит кворум. Об этом в беседе с журналистами в НС РА сказал руководитель фракции РПА Ваграм Багдасарян.

«Заседание не будет провалено. У Армении будет премьер-министр, мы не будем препятствовать ходу заседания, кворум будет. В Армении будет премьер-министр в установленный Конституцией срок, ибо нельзя держать страну парализованной», - сказал он.

Фракция пока не уточняет, как она будет голосовать, однако Багдасарян отмечает, что неправильно оставлять на свободное голосование. В этом случае, по его словам, «партия может потерять лицо».

«Если сегодня не получится, в семидневный срок состоятся новые выборы премьера, в противном случае, согласно Конституции, Национальное собрание распускается, а это существенно отбросит страну назад», - сказал Багдасарян. По его словам, внеочередные выборы не могут положительно сказаться на развитии страны. «Если бы была необходимость во внеочередных выборах, началось бы недовольство еще в 2017г., когда формировался парламент. Но после тех выборов все были счастливы», - как передает Арменпресс, сказал глава фракции.

Что же касается того, будет ли у РПА свой кандидат, в случае если выборы пройдут через 7 дней, Багдасарян сказал: «Мы уже заявляли, что не будем выдвигать своего кандидата, мы его и не выдвинули, а относительно дальнейшего мы этот вопрос не обсуждали, такого намерения и такого решения у нас нет, все зависит от политических процессов».

На вопрос журналистов, участвовал ли глава РПА экс-президент Серж Саргсян на заседании Исполнительного органа 30 апреля, Багдасарян ответил, что как лидер партии, он вел заседание, но в политических процессах не участвует.

Ваграм Багдасарян исключил, что он может совершить какой-либо шаг под давлением. «Наше поколение растет в этой стране, мы должны думать о будущем – какой будет наша страна и наша государственность через полгода, через год, да и вообще – будет или нет», - сказал он.

Прошедшие события, в том числе и отставку Сержа Саргсяна он считает результатом благоразумия и мудрости. «Когда в преддверии 24 апреля часть общества проводит акции, есть два варианта – пойти на столкновения или сделать какой-то шаг. И личность отказалась. Но будущее страны нельзя обусловить митингами, акциями и давлением. Если речь заходит о судьбе государства, надо мыслить идеологически»

Специальное заседание по выборам премьер-министра Армении состоится в парламенте 1 мая. Выдвинут единственный кандидат – Никол Пашинян. Три фракции НС – «Елк», АРФД и «Царукян» заявили о поддержке единственного кандидата. Но три фракции вместе имеют только 47 голосов, а для избрания необходимо набрать минимум 53 голоса.