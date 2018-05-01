1 мая отмечается Международный день трудящихся - уникальные фотографии из архива Арменпресс

1 мая отмечается день Труда или Международный день солидарности трудящихся.

Как передает Арменпресс, этот день вошел в историю в 1886г., когда 1 мая на улицы Чикаго вышли американские рабочие, требовавшие установления 8-часового рабочего дня. В США и Канаде в тот день произошли демонстрации, во время разгона которых пролилась кровь.

В 1889г. съезд II Интернационала в Париже в память чикагских рабочих принял решение о ежегодном проведении майского шествия. Впервые Международный день солидарности трудящихся отмечался в 1890г. в Австро-Венгрии, Бельгии, Германии, Дании, Испании, Италии, США, Норвегии, Франции, Швеции и других странах. После этого и другие страны включили этот день в свой праздничный календарь и стали организовывать мероприятия разного содержания и размаха.

Первомайский праздник был одним из основных в СССР. Он действительно символизировал день труда и мира, и это чувство испытывали почти все трудящиеся. Во всех городах республики проходили не забытые до сих пор первомайские демонстрации и различные мероприятия. Советская пресса широко освещала события этого дня.

В Советской Армении этот праздник стали отмечать в 1919г.

Сегодня этот день отмечается в более чем 100 странах, люди славят труд, награждают лучших работников и ветеранов труда.

Этот день – хороший повод вновь обратиться к проблемам этой сферы, нарушениям трудового права: незаконные увольнения, случаи нерегистрации или частичной регистрации работников и др. Специалисты утверждают, что это наиболее часто встречающиеся нарушения прав трудящихся.

Арменпресс представляет подборку уникальных фотографий из своего архива.