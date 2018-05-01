Левон Аронян сохранил свои позиции в рейтинговой таблице ФИДЕ

Лидер армянских шахмат, действующий обладатель Кубка мира Левон Аронян сохранил позиции в рейтинговой таблице ФИДЕ, не войдя в топ-10.

Как передает Арменпресс, ФИДЕ опубликовала рейтинговую таблицу на май, где Левон Аронян занимает 12 место. Лидер – действующий чемпион мира Магнус Карлсен. В лучшую 10 вошли также Фабиано Каруана, Шахрияр Мамедъяров, Воладимир Крамник, Дин Лижэнь, Максим Вашье-Лаграв, Хикару Накамура, Уэсли СО, Сергей Карякин, Аниш Гири.

Среди 100 лучших шахматистов из представителей Армении Габриел Саркисян (58 место), Грант Мелкумян (85 место) и Владимир Акопян (98 место).