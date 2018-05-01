Европейские индексы - 30-04-18
МОСКВА, 1 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 30 апреля:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.25% и составил 12612.11 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.68% и составил 5520.50 пункта, британский FTSE вырос на 0.09% и составил 7509.30 пункта, а российский RTSI снизился на 1.13% и составил 1153.96 пункта.
- 09:33 Левон Аронян сохранил свои позиции в рейтинговой таблице ФИДЕ
- 09:27 Европейские индексы - 30-04-18
- 09:25 Американские индексы снизились - 30-04-18
- 09:24 Цены на цветные металлы - 30-04-18
- 09:22 Цены на драгоценные металлы снизились - 30-04-18
- 09:21 Цены на нефть выросли - 30-04-18
- 00:33 РПА примет решение о голосовании на выборах премьер-министра после ознакомления с программой Никола Пашиняна
- 30.04-21:06 Электропоезда Ереван-Гюмри-Ереван курсируют по графику
- 30.04-18:49 Выборы премьер-министра Армении будут освещать 100 международных СМИ
- 30.04-18:06 Ваграм Багдасарян – Николу Пашиняну: Не делайте шагов, которые приведут к уголовной ответственности
- 30.04-18:00 Волна с девятиэтажку: бразильский серфер установил мировой рекорд
- 30.04-17:50 Гагик Минасян поинтересовался, есть ли у Пашиняна план деблокады со стороны Турции и Азербайджана
- 30.04-17:48 В Иране призвали США покинуть Ближний Восток
- 30.04-17:33 Трамп выступил за проведение встречи с Ким Чен Ыном в Пханмунджоме
- 30.04-17:20 Пашинян представил свое видение формирования правительства. Арутюнян заметил, что неопределенности стало больше
- 30.04-17:18 Пашинян: во власти были люди, проявившие себя настоящими государственными деятелями
- 30.04-17:18 Министр обороны Грузии заявил, что программу военного сотрудничества с США запустят в мае
- 30.04-17:03 Ученые назвали пять простых советов, как продлить жизнь на десять лет
- 30.04-16:50 При взрывах в Кабуле пострадали восемь военных из Румынии
- 30.04-16:37 Ашотян спросил Пашиняна относительно судьбы сделанного им ранее заявления относительно соглашения с ЕС
- 30.04-16:35 Во Франции изобрели устройство в помощь тем, кто боится летать на самолете
- 30.04-16:31 Руководитель Ирана предупредил, что Тегеран будет отвечать на удары по своим базам в Сирии
- 30.04-16:19 Ученые рассказали об опасности длительного приема антидепрессантов
- 30.04-16:16 Ученые выяснили, в каком возрасте женщинам лучше заводить детей
- 30.04-16:08 В случае избрания премьером Пашинян намерен в кратчайшие сроки овладеть переговорным процессом по конфликту НК
- 30.04-16:07 Путин и Макрон высказались за неукоснительное выполнение ядерной сделки с Ираном
- 30.04-16:01 Численность населения Грузии увеличилась на 0,1 процента
- 30.04-15:36 Пашинян считает возможным выход из внутриполитического кризиса путем переговоров
- 30.04-15:30 Армен Рустамян назвал причины отказа от коалиционного меморандума с РПА
- 30.04-15:28 Президент Южной Кореи посчитал Трампа достойным Нобелевской премии мира
- 30.04-15:17 Состоялся телефонный разговор Эдварда Налбандяна с помощником госсекретаря США
- 30.04-15:13 В американском Disney World теперь можно поесть бесплатно
- 30.04-15:02 В Национальном собрании Армении началась встреча Никола Пашиняна и членов фракции РПА – ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
- 30.04-14:56 Старейший австралийский ученый отправился в Швейцарию на эвтаназию
- 30.04-14:54 Саджид Джавид назначен новым министром внутренних дел Великобритании
21:43, 25.04.2018
Просмотрели 2140 раз В Петербурге госпитализирован Шарль Азнавур
19:42, 25.04.2018
Просмотрели 1711 раз Третий президент Республики Армения Серж Саргсян направил послание депутатам фракции РПА
14:11, 27.04.2018
Просмотрели 1489 раз Николай Рыжков выразил надежду, что ситуация в Армении разрешится исключительно в конституционном, правовом поле
11:29, 28.04.2018
Просмотрели 1103 раз Армения между демократией и охлократией – АндраникМигранян
19:44, 26.04.2018
Просмотрели 1031 раз Состоялся телефонный разговор президента России с и.о. премьер-министра Республики Армения