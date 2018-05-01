Европейские индексы - 30-04-18

МОСКВА, 1 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 30 апреля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.25% и составил 12612.11 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.68% и составил 5520.50 пункта, британский FTSE вырос на 0.09% и составил 7509.30 пункта, а российский RTSI снизился на 1.13% и составил 1153.96 пункта.