РПА примет решение о голосовании на выборах премьер-министра после ознакомления с программой Никола Пашиняна

Республиканская партия Армении (РПА) примет решение о голосовании на выборах премьер-министра 1 мая после ознакомления с программой Никола Пашиняна. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил вице-спикер НС Армении, пресс-секретарь РПА Эдуард Шармазанов.

«Лидер фракции РПА объявит о нашем решении до голосования», - добавил Шармазанов.