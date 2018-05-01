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РПА примет решение о голосовании на выборах премьер-министра после ознакомления с программой Никола Пашиняна


Республиканская партия Армении (РПА) примет решение о голосовании на выборах премьер-министра 1 мая после ознакомления с программой Никола Пашиняна. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил вице-спикер НС Армении, пресс-секретарь РПА Эдуард Шармазанов.

«Лидер фракции РПА объявит о нашем решении до голосования», - добавил Шармазанов.




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