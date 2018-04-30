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Электропоезда Ереван-Гюмри-Ереван курсируют по графику


ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» сообщает, что опубликованные в некоторых СМИ данные о прекращении эксплуатации электропоезда Ереван-Гюмри-Ереван 25-27 апреля, не соответствуют действительности.

«Сообщаем, что в период с 25 по 30 апреля не был отменен или задержан ни один курсирующий по данному маршруту электропоезд, в том числе скорый, следующий по пятницам, субботам и воскресеньям. Согласно графику работают все электропоезда ЗАО «ЮКЖД»,- говорится в сообщении компании.




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