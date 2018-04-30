Выборы премьер-министра Армении будут освещать 100 международных СМИ

Для освещения выборов премьер-министра Армении аккредитованы журналисты, представляющие 100 международных СМИ.

Как передает Арменпресс, об этом сообщил пресс-спикер МИД РА Тигран Балаян.

Кандидатом на пост премьер-министра РА зарегистрирован только руководитель блока «Елк» Никол Пашинян.