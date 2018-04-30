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Выборы премьер-министра Армении будут освещать 100 международных СМИ


Для  освещения  выборов  премьер-министра Армении аккредитованы журналисты, представляющие  100 международных СМИ.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщил пресс-спикер МИД РА Тигран Балаян.

Кандидатом на пост премьер-министра РА  зарегистрирован только руководитель блока «Елк» Никол Пашинян.

 




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