Выборы премьер-министра Армении будут освещать 100 международных СМИ
Для освещения выборов премьер-министра Армении аккредитованы журналисты, представляющие 100 международных СМИ.
Как передает Арменпресс, об этом сообщил пресс-спикер МИД РА Тигран Балаян.
Кандидатом на пост премьер-министра РА зарегистрирован только руководитель блока «Елк» Никол Пашинян.
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