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Ваграм Багдасарян – Николу Пашиняну: Не делайте шагов, которые приведут к уголовной ответственности


К  концу  встречи  Пашиняна с  республиканцами глава фракции РПА  Ваграм Багдасарян посоветовал  Николу  Пашиняну  не делать  шагов, которые  приведут к  уголовной  ответственности.

Как  передает Арменпресс,  отвечая на  вопрос депутата от РПА  Маргарит Есаян Никол Пашинян сказал: чтобы  довести революцию до конца, он готов на любой шаг, вплоть до уголовной  ответственности. На это Ваграм Багдасарян сказал: Вы сказали, что готовы   даже к  уголовной ответственности. Не делайте  шагов, которые  приведут к  уголовной  ответственности».

В ответ Пашинян уточнил:  «К сожалению, в Армении политическая деятельность

часто приводит к  уголовному преследованию».

Для  вопросов  Николу  Пашиняну записались 11 депутатов, но не все  успели их задать.   Глава фракции сказал, что они смогут задать свои вопросы кандидату  завтра.

 

 

 




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