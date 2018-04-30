Ваграм Багдасарян – Николу Пашиняну: Не делайте шагов, которые приведут к уголовной ответственности

К концу встречи Пашиняна с республиканцами глава фракции РПА Ваграм Багдасарян посоветовал Николу Пашиняну не делать шагов, которые приведут к уголовной ответственности.

Как передает Арменпресс, отвечая на вопрос депутата от РПА Маргарит Есаян Никол Пашинян сказал: чтобы довести революцию до конца, он готов на любой шаг, вплоть до уголовной ответственности. На это Ваграм Багдасарян сказал: Вы сказали, что готовы даже к уголовной ответственности. Не делайте шагов, которые приведут к уголовной ответственности».

В ответ Пашинян уточнил: «К сожалению, в Армении политическая деятельность

часто приводит к уголовному преследованию».

Для вопросов Николу Пашиняну записались 11 депутатов, но не все успели их задать. Глава фракции сказал, что они смогут задать свои вопросы кандидату завтра.