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Волна с девятиэтажку: бразильский серфер установил мировой рекорд


Бразильский серфер Родриго Кокса стал рекордсменом мира, покорив почти 25-метровую волну, как передает Арменпресс, об этом сообщает газета South China Morning Post.

В ноябре 2017 года в Португалии Кокса проехал по волне высотой 24,38 метра. В конце апреля судьи Мировой лиги сёрфинга (WSL) зафиксировали рекорд. Бразилец одержал победу в номинации "Самая большая волна", а также стал новым мировым рекордсменом.

"Мечта сбылась", — сказал победитель во время церемонии награждения.

Предыдущий рекорд принадлежал американцу Гарретту МакНамара, взявшему 23-метровую высоту в 2011 году.

 




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