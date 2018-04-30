Гагик Минасян поинтересовался, есть ли у Пашиняна план деблокады со стороны Турции и Азербайджана

Член фракции РПА Гагик Минасян поинтересовался, есть ли у Пашиняна инструментарий, который позволил бы осуществить деблокаду Армении со стороны Турции и Азербайджана и тем самым придать импульс динамичному развитию страны. Ведь с первого дня арцахского конфликта это было главнейшим препятствием развития экономики (и не только) Армении.

Никол Пашинян: Считаю, что в данном случае должны руководствоваться не желаемым, а считаться с реальностью. Увы, происходящее в соседней стране не оставляет места оптимизму, мы не можем сказать, что в ближайшее время можем разблокировать границы.

Исходя из реального положения вещей, надо сделать экономику Армении более эффективной и более приближенной к нашим условиям. Я имею в виду, в частности, развитие IT-сферы, и надеюсь, что накопленная в Армении позитивная энергия позволит сформировать конкурентную среду, которая обеспечит привлечение инвестиций – во всяком случае, из армянской среды.

Проходимость и используемость имеющихся коммуникаций должны быть гарантированы, а бизнес и конкурентность решат эти вопросы.

Гагик Минасян: Могу я отметить, что у вас нет плана деблокады? Все, что вы сказали, это возможности экономики, которые уже реализуются.

Никол Пашинян: Понимаете, в чем наше видение. Армения всегда утверждала, что готова открыть границу с Турцией без предусловий. Турция уверяет, что пока не решена карабахская проблема, граница не откроется. Азербайджан утверждает, Карабах – мой, Ереван – вместе с ним. А я говорю: мы должны учитывать эти факты, но не питать надежду, что через месяц в Турции или Азербайджане что-то изменится, а исходить из той реальности, что у нас есть граница, и мы должны максимально использовать обе границы. В сказанном мной новая составляющая – эффективное использование.

Новый компонент – внедрение действительно свободной экономики, возможность инвестиций, доступность. И если эти политические условия будут соблюдены, вопрос экономики и коммуникаций будет решен в рамках имеющихся политических и геополитических условий. Как бы ни были закрыты дороги, есть субъекты, которые экспортируют в огромных масштабах и получают такие же огромные прибыли.

Ограничения на экспорт и импорт должны быть сняты. Конкурентность должны быть и в грузоперевозках, чтобы в сфере услуг была альтернативность.