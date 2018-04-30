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Гагик Минасян поинтересовался, есть ли у Пашиняна план деблокады со стороны Турции и Азербайджана


Член фракции РПА Гагик  Минасян поинтересовался, есть ли у  Пашиняна инструментарий, который позволил бы  осуществить деблокаду Армении со стороны  Турции и Азербайджана и тем самым придать импульс динамичному развитию страны. Ведь с первого дня  арцахского конфликта  это было главнейшим препятствием развития экономики (и не  только) Армении.

Никол Пашинян: Считаю, что в  данном случае должны  руководствоваться не  желаемым, а считаться с реальностью. Увы, происходящее в соседней стране  не  оставляет места  оптимизму, мы  не  можем сказать, что в  ближайшее время можем разблокировать границы.   

Исходя  из реального положения  вещей, надо сделать экономику  Армении более эффективной и более  приближенной к  нашим условиям. Я имею в виду, в частности, развитие  IT-сферы, и надеюсь, что накопленная в Армении позитивная энергия позволит сформировать конкурентную среду, которая обеспечит привлечение инвестиций – во всяком случае, из армянской среды.

Проходимость и используемость имеющихся коммуникаций должны  быть гарантированы, а бизнес и конкурентность решат эти вопросы.  

Гагик Минасян: Могу  я отметить, что у  вас  нет плана деблокады? Все, что вы сказали, это возможности экономики, которые  уже  реализуются.

Никол Пашинян: Понимаете, в чем наше видение.  Армения  всегда утверждала, что готова открыть границу с  Турцией  без предусловий. Турция  уверяет, что пока не  решена  карабахская проблема, граница не  откроется. Азербайджан утверждает, Карабах – мой, Ереван – вместе  с ним.  А я говорю: мы  должны учитывать эти факты, но не питать надежду, что через месяц в Турции или Азербайджане что-то изменится, а исходить из той реальности, что у  нас есть граница, и мы  должны максимально использовать обе границы. В сказанном мной новая составляющая – эффективное  использование. 

Новый компонент – внедрение  действительно свободной  экономики, возможность инвестиций, доступность. И если эти политические  условия  будут соблюдены, вопрос экономики и коммуникаций  будет решен в  рамках имеющихся политических и геополитических условий. Как бы ни были закрыты дороги, есть субъекты, которые  экспортируют в  огромных масштабах и получают такие  же огромные  прибыли.

Ограничения  на  экспорт и импорт должны  быть сняты. Конкурентность должны  быть и в грузоперевозках, чтобы  в  сфере услуг была  альтернативность.

 

 




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