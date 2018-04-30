В Иране призвали США покинуть Ближний Восток
США должны покинуть Ближний Восток, американцы не приносили ничего, кроме нестабильности, как передает Арменпресс, об этом заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, пообещав, что ноги США в регионе не будет.
"Мы здешние жители, Персидский залив и Западная Азия наш дом, но вы, чужеземцы, преследуете порочные цели и стремитесь посеять смуту. Знайте, что ноги США и ряда других подобных стран в будущем не будет в регионе", — сообщил Хаменеи, выступая перед иранскими рабочими в преддверии "Дня труда". Заявление лидера Ирана было опубликовано на сайте его изречений.
По его словам, именно США, а не Иран являются той страной, которая должна покинуть регион, поскольку куда бы ни ступала нога американцев это приводило к обстановке нестабильности, войне и столкновениям.
"Некоторые региональные страны должны знать, что если они столкнуться лицом к лицу с Ираном, то они потерпят поражение", — заявил Хаменеи отметив, что американцы пытаются настроить Саудовскую Аравию и ряд других стран против Ирана.
По его словам, этим странам стоит разумно подойти к этому и не попадаться на обман США.
Американские власти неоднократно обвиняли Иран в дестабилизирующей активности на Ближнем Востоке. Глава госдепа США Майк Помпео в ходе одного из заявлений обвинил Тегеран в поддержке террористов, вооружении хуситов в Йемене и проведении кибератак.