Трамп выступил за проведение встречи с Ким Чен Ыном в Пханмунджоме

Президент США Дональд Трамп дал понять в понедельник, что не прочь провести встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном в пограничном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне между КНДР и Республикой Корея, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Много стран рассматриваются в качестве места встречи, но не был бы Дом мира/Дом свободы на границе между Северной и Южной Кореей более показательным и важным местом, чем какая-то третья страна? Просто спрашиваю!" - написал президент в Twitter.

Ранее Трамп отметил, что его беседа с Ким Чен Ыном состоится в начале июня или даже раньше в зависимости от развития событий. По словам президента, в ходе переговоров с северокорейской стороной удалось сократить количество мест для возможного проведения встречи до двух стран. В американских СМИ среди возможных вариантов называются Сингапур, Монголия, Швейцария и демилитаризованная зона между КНДР и Республикой Корея.

В пограничном пункте Пханмунджом 27 апреля состоялась встреча Ким Чен Ына с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином.





