Пашинян представил свое видение формирования правительства. Арутюнян заметил, что неопределенности стало больше

Депутат НС РА Хосров Арутюнян поинтересовался, каким будет состав в случае избрания Пашиняна премьером, заметив, что этот вопрос открыт, что порождает неопределенность.

Хосров Арутюнян: «Надо искать такие пути выхода из ситуации, которые смогут вселить в сознание общества надежу и уверенность в будущее. Уверен, что решение РПА не препятствовать вашему избранию свидетельствует о желании совместно искать выходы. У меня к вам конкретный и очень важный вопрос. Понятно, что правительство – это институт воплощения всех обещаний, которые звучат в предвыборный период.

В то же время ясно, что власть – это абстрактный процесс, во многом обусловленный личностью. Естественно, всех интересует ваше представление о составе правительства – кто станет вице-премьером, министром обороны, министром финансов и так далее».

Как передает Арменпресс, по мнению Арутюняна, от выбора кадров зависит, будут ли реализованы или нет обещания Пашиняна. «Согласитесь, народ имеет право знать о контурах будущего правительства, что может в плане узнаваемости и профессионализма внушить людям надежду на то, что весь этот позитивный капитал может трансформироваться в серьезный политический капитал», - сказал он.

Пашинян: во многих иностранных СМИ звучат высокие оценки происходящего в Армении. Считаю, что это заслуга конкретной стороны, вовлеченной в этот процесс, а общая – заслуга всех. Мы все понимаем, что любая провокация может вывести ситуацию из-под контроля. И мы все, будучи в состоянии синейшего напряжения, тем не менее смогли сохранить самообладание, и это чувство ответственности говорит о нашем собирательном преимуществе. … Механизм принятия решений – субъективный фактор, но они должны быть максимально и всесторонне обсуждены. Степень состоятельности государства определяется тем, насколько влияют на принятие решение субъективные восприятия чиновников, сбалансированные институционально сформированными выводами. Честно говоря, я сторонник второго тезиса, поскольку вероятность институциональной ошибки чрезвычайно мала, чем ошибка личности.

Что касается формирования правительства, то этот процесс происходит в форс-мажорных условиях и выбор правительства и его главы должен стать инструментом для преодоления кризиса. Если бы это был нормальный процесс, то логика формирования правительства была бы иная. Первоочередной вопрос: нужно создать тот костяк, тот круг, который опосредованно осуществит выбор премьера. Состав правительства должен обсуждаться с этим кругом, ибо наша цель – установление атмосферы консенсуса.

Будущий состав будет формироваться в зависимости от того, каким будет политическая картина завтра, после голосования. Именно в рамках этой картины и будет формироваться состав правительства. Не хочу сейчас делать амбициозных заявлений, но думаю, что нашей целью должно быть формирование правительства согласия.

Хосров Арутюнян: Это не риторический вопрос. В зависимости от того, кто будет в составе правительства, можно судить о том, как будет развиваться ситуация – в контексте трансформации накопленного в реальный политический капитал. Кстати, я не считаю, что даже у вас не намечены контуры будущего состава – хотя бы основных игроков. Если вы не называете их имен, то неопределенность все более возрастает. А если же их нет, то неопределенность просто зашкаливает. Одной фигуры премьера, даже если его поддерживает широкая народная масса, недостаточно, чтобы все это воплотить в жизнь

Никол Пашинян: Основной темой наш обсуждений всегда был политический процесс в рамках законности. По Конституции и законам правительство должно быть сформировано в течение 15 дней. То есть, не предполагается, что вначале должен быть оглашен состав правительства, а потом решиться вопрос премьера.

Изначально в наши планы входило: если завтра будет избран премьер-министр, то необходимо четко уяснить мотивацию каждого, кто проголосовал «за». Состав правительства должен быть решен в результате обсуждений. Если бы наша партия победила в выборах и формировала правительство, то естественно, у нас есть своя кадровая база. Но мы не собираемся проводить кадровую резню и заменять «не наших» на «наших». Ответ на этот вопрос зависит от завтрашних событий.