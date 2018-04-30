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Пашинян представил свое видение формирования правительства. Арутюнян заметил, что неопределенности стало больше


Депутат НС РА  Хосров Арутюнян поинтересовался, каким будет состав в случае  избрания  Пашиняна  премьером, заметив, что этот вопрос открыт, что порождает неопределенность. 

Хосров Арутюнян: «Надо искать такие  пути выхода из ситуации, которые смогут вселить  в сознание  общества надежу и уверенность в будущее. Уверен, что решение  РПА  не  препятствовать вашему  избранию  свидетельствует о желании совместно искать выходы. У меня к  вам конкретный и очень важный вопрос. Понятно, что правительство – это институт воплощения  всех обещаний, которые  звучат в предвыборный период. 

В то же  время ясно, что власть – это абстрактный процесс, во многом обусловленный личностью. Естественно, всех интересует ваше  представление  о составе  правительства – кто станет вице-премьером,  министром обороны, министром финансов и так далее». 

Как  передает Арменпресс,  по мнению  Арутюняна, от выбора кадров зависит, будут ли реализованы  или нет обещания  Пашиняна.  «Согласитесь, народ имеет право знать о контурах будущего правительства, что может в плане узнаваемости и профессионализма внушить людям надежду на то, что весь этот позитивный капитал может трансформироваться в серьезный политический капитал», - сказал он. 

Пашинян: во многих иностранных СМИ звучат высокие  оценки происходящего в  Армении. Считаю, что это заслуга конкретной  стороны, вовлеченной в  этот процесс, а общая – заслуга всех. Мы  все  понимаем, что любая провокация может вывести ситуацию из-под контроля. И мы   все, будучи в состоянии синейшего напряжения, тем не  менее смогли сохранить самообладание, и это чувство ответственности говорит о нашем собирательном преимуществе.  … Механизм  принятия  решений – субъективный фактор, но они должны быть максимально и всесторонне обсуждены. Степень состоятельности государства определяется тем,  насколько влияют на принятие  решение субъективные восприятия  чиновников, сбалансированные институционально сформированными выводами.  Честно говоря, я сторонник  второго тезиса, поскольку вероятность институциональной ошибки чрезвычайно мала, чем ошибка личности.    

Что касается формирования  правительства, то этот процесс происходит в  форс-мажорных условиях и выбор правительства и его главы должен стать инструментом для  преодоления  кризиса.  Если бы  это был нормальный процесс, то логика формирования  правительства была бы  иная. Первоочередной  вопрос: нужно создать тот костяк, тот круг, который опосредованно осуществит выбор премьера.  Состав правительства должен обсуждаться  с этим кругом, ибо наша цель – установление  атмосферы  консенсуса. 

Будущий  состав будет формироваться  в зависимости от того, каким будет политическая картина завтра, после  голосования. Именно в  рамках этой картины  и будет формироваться состав правительства. Не  хочу сейчас делать амбициозных заявлений, но думаю, что нашей целью должно быть формирование  правительства согласия.

Хосров Арутюнян: Это не  риторический вопрос. В зависимости от того, кто будет в составе  правительства, можно судить о том, как  будет развиваться ситуация – в контексте  трансформации накопленного в реальный политический капитал. Кстати, я не  считаю, что даже у  вас не  намечены  контуры будущего состава – хотя  бы  основных игроков. Если вы не  называете их имен, то неопределенность все  более возрастает. А если же их нет, то неопределенность просто зашкаливает. Одной фигуры  премьера, даже если его поддерживает широкая народная масса, недостаточно, чтобы  все  это воплотить в  жизнь 

Никол Пашинян: Основной  темой наш обсуждений всегда был политический процесс в рамках законности. По Конституции и законам правительство должно быть сформировано в течение 15 дней. То есть, не  предполагается, что вначале должен быть оглашен состав правительства, а потом решиться вопрос премьера. 

Изначально в  наши планы  входило: если завтра будет избран премьер-министр, то необходимо четко уяснить мотивацию каждого, кто проголосовал «за». Состав правительства должен быть решен в результате  обсуждений. Если бы  наша партия победила  в выборах и формировала правительство, то естественно, у нас есть своя кадровая база. Но мы  не  собираемся проводить кадровую резню и заменять «не наших» на «наших». Ответ на  этот вопрос  зависит от завтрашних событий.




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