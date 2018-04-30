Министр обороны Грузии заявил, что программу военного сотрудничества с США запустят в мае

Реализация Программы готовности обороны Грузии, которая будет осуществлена при помощи США, начнется уже в мае. Как передает Арменпресс, об этом заявил в понедельник министр обороны Грузии Леван Изория.

"В ближайшие две-три недели в Грузии при помощи стратегического партнера, США, начнется реализация программы готовности обороны страны, - сказал министр на базе вооруженных сил в Вазиани (около Тбилиси), трансляцию выступления вел телеканал IMEDI. - Реализация этой программы будет способствовать сближению вооруженных сил Грузии со стандартами НАТО".

Министр отметил, что в рамках программы в 2018-2020 годы будет осуществлена подготовка девяти батальонов вооруженных сил страны. Изория заявил, что "все батальоны ВС Грузии, которые будут подготовлены в рамках программы, будут оснащены по стандартам НАТО".





