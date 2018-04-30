Пашинян: во власти были люди, проявившие себя настоящими государственными деятелями

Никол Пашинян считает, что за последний месяц во власти и в оппозиции были люди, проявившие себя настоящими государственными деятелями.

Вице-спикер НС РА Арпине Ованисян спросила, принимает ли Пашинян тот факт, что за прошедшие годы власти считались с существующими реалиями и проявили себя настоящими государственными деятелями. Пашинян подтвердил это.

«В этом тоже причина того, что мы думаем не о том, как преодолеть тяжелые последствия, а о том, как использовать эту возможность. И мы не утверждаем, что это – заслуга только оппозиции. Были лица и во власти, показавшие себя настоящими государственными деятелями», - как передает Арменпресс, сказал Пашинян.

Арпине Ованисян: по каким критериям будет определяться, кто является политзаключенным и как Пашинян представляет себе процесс их освобождения, о чем он не раз заявлял.

Пашинян ответил, что нужно выработать четкую идеологию для подобных решений и дать проблеме институциональное решение.

Он подчеркнул, что единственной целью должно быть восстановление согласия.

Арпине Ованисян: кто будет нести ответственность за успехи и промахи инициированного им движения.

Никол Пашинян: на данном этапе ответственные – инициированное им движения и он сам.