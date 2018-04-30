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Пашинян: во власти были люди, проявившие себя настоящими государственными деятелями


Никол Пашинян считает, что за последний месяц во власти и в оппозиции были люди, проявившие себя  настоящими государственными деятелями.

Вице-спикер НС РА  Арпине Ованисян спросила, принимает ли Пашинян тот факт, что за прошедшие  годы власти считались с существующими реалиями и проявили себя  настоящими государственными деятелями. Пашинян подтвердил это.

«В этом тоже  причина того, что мы  думаем не о том, как преодолеть тяжелые  последствия, а о том, как использовать эту  возможность. И мы  не  утверждаем, что это – заслуга только оппозиции. Были лица и во власти, показавшие  себя  настоящими государственными деятелями», - как  передает Арменпресс, сказал Пашинян.

Арпине Ованисян: по каким критериям будет определяться, кто является политзаключенным и как  Пашинян представляет себе процесс их освобождения, о чем он не  раз заявлял.

Пашинян ответил, что нужно выработать четкую идеологию для  подобных решений и дать проблеме  институциональное  решение.

Он подчеркнул, что единственной целью должно быть восстановление  согласия.  

Арпине  Ованисян: кто будет нести ответственность за успехи  и промахи инициированного им движения.

Никол Пашинян: на данном этапе ответственные – инициированное  им движения и он сам.

 




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