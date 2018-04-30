При взрывах в Кабуле пострадали восемь военных из Румынии

Восемь румынских военных пострадали в результате двух взрывов в Афганистане в понедельник утром, как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство Mediafax со ссылкой на министерство обороны.

Ранее агентство Пажвак сообщало, что целью взрыва в провинции Кандагар был конвой румынских военных, находящихся в стране в рамках миссии НАТО "Решительная поддержка". Телеканал TOLOnews со ссылкой на местные власти сообщил, что из-за взрыва в провинции Кандагар также погибли 11 учащихся медресе.

Пострадавшим была оказана первая помощь, затем их госпитализировали в военный госпиталь в Кандагар. Их состояние оценивается как стабильное.

Агентство уточняет, что военные выполняли миссию с февраля и должны были покинуть Афганистан в августе.