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Ашотян спросил Пашиняна относительно судьбы сделанного им ранее заявления относительно соглашения с ЕС


Вице-председатель РПА Армен Ашотян во время беседы с НиколомПашиняном поинтересовался, не собирается ли он в случае избрания  премьером аннулировать соглашение  РА-ЕС.

Как  передает Арменпресс, Ашотян отметил, что не  ни одного было митинга, где  не  звучали бы  политические  тезисы.  Он напомнил о прежних заявлениях Пашиняна. «Вот ваши высказывания:    27 октября 2017г.:  «Единственный аргумент оставаться в ЕАЭС – это шантаж – отключим газ, напустим на вас турок и т.д.», «Никакой пользы, кроме  вреда ЕАЭС не  дал Армении».  3 октября: «Блок  «Елк» своими аргументами за выход из ЕАЭСпобедил руководство со счетом 10:2», «После  вступления  в ЕАЭС Армения  потеряла  территории». У меня к вам три вопроса: что изменилось за эти полгода,  чтобы  ваши оценки членства РА  в ЕАЭС перестали звучать; второй: вы не  одиноки в вашем движении, у вас есть политическая команда – она всегда на  площадке, работает на вас, и не секрет, что в этой  команде  есть люди с западной  ориентацией, озвучивающие иные заявления, прямо скажем – антироссийские; и третий вопрос: вы сказали на том же  обсуждении «новое  соглашение с ЕС – вода», и что  нужно новое  соглашение. Намерены ли вы в случае избрание  аннулировать старое  и подписать новое  соглашение? Напомню, что новое  будет противоречить соглашению с ЕАЭС», - сказал Ашотян. 

В ответ Пашинян сказал, что по сути уже  ответил на  эти вопросы. «Теперь новая политическая реальность, и каждый политический деятель должен считаться с ней и скоординировать свою деятельность в соответствии с ней. Любые определения нашего движения неверны – пророссийское, проамериканское и т.д. Наше движение проармянское, оно было и останется проармянским», - сказал Пашинян.

Относительно отношений с Евросоюзом Пашинян сказал, что надо развивать отношения со всеми партнерами, но не одних за счет других.

Ашотян процитировал и другие слова Пашиняна: «Об апрельской войне: "Апрельская война нужна была, чтобы привести Азербайджан в ЕАЭС". Шармазанов сказал, что мы говорим честно и открыто. Когда Серж Саргсян подавал в  отставку, он  сказал  "Никол был прав, я ошибся". Думаю, все  вопросы  можно закрыть ответом "Серж был прав, Никол ошибся" и не говорить, что ситуация  изменилась. Уменя, естественно, есть собственное  мнение о  резком изменении риторики – я рассматриваю все  в  политическом контексте. Просто отмечу: этот поворот, в профессиональном, а не  в  плане  политической риторики, меня  не убеждает», - сказал Ашотян.     

Пашинян вновь подчеркнул, что для  того, кто стоит у  власти, политические  реалии превалируют над  заявлениями, сделанными ранеев  том или ином контексте. «Управление  государством означает, что в  первую очередь надо считаться с реалиями. Мы  рассматриваем проблемы в этом ключе», - сказал Пашинян.

 

 




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