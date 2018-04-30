Ашотян спросил Пашиняна относительно судьбы сделанного им ранее заявления относительно соглашения с ЕС

Вице-председатель РПА Армен Ашотян во время беседы с НиколомПашиняном поинтересовался, не собирается ли он в случае избрания премьером аннулировать соглашение РА-ЕС.

Как передает Арменпресс, Ашотян отметил, что не ни одного было митинга, где не звучали бы политические тезисы. Он напомнил о прежних заявлениях Пашиняна. «Вот ваши высказывания: 27 октября 2017г.: «Единственный аргумент оставаться в ЕАЭС – это шантаж – отключим газ, напустим на вас турок и т.д.», «Никакой пользы, кроме вреда ЕАЭС не дал Армении». 3 октября: «Блок «Елк» своими аргументами за выход из ЕАЭСпобедил руководство со счетом 10:2», «После вступления в ЕАЭС Армения потеряла территории». У меня к вам три вопроса: что изменилось за эти полгода, чтобы ваши оценки членства РА в ЕАЭС перестали звучать; второй: вы не одиноки в вашем движении, у вас есть политическая команда – она всегда на площадке, работает на вас, и не секрет, что в этой команде есть люди с западной ориентацией, озвучивающие иные заявления, прямо скажем – антироссийские; и третий вопрос: вы сказали на том же обсуждении «новое соглашение с ЕС – вода», и что нужно новое соглашение. Намерены ли вы в случае избрание аннулировать старое и подписать новое соглашение? Напомню, что новое будет противоречить соглашению с ЕАЭС», - сказал Ашотян.

В ответ Пашинян сказал, что по сути уже ответил на эти вопросы. «Теперь новая политическая реальность, и каждый политический деятель должен считаться с ней и скоординировать свою деятельность в соответствии с ней. Любые определения нашего движения неверны – пророссийское, проамериканское и т.д. Наше движение проармянское, оно было и останется проармянским», - сказал Пашинян.

Относительно отношений с Евросоюзом Пашинян сказал, что надо развивать отношения со всеми партнерами, но не одних за счет других.

Ашотян процитировал и другие слова Пашиняна: «Об апрельской войне: "Апрельская война нужна была, чтобы привести Азербайджан в ЕАЭС". Шармазанов сказал, что мы говорим честно и открыто. Когда Серж Саргсян подавал в отставку, он сказал "Никол был прав, я ошибся". Думаю, все вопросы можно закрыть ответом "Серж был прав, Никол ошибся" и не говорить, что ситуация изменилась. Уменя, естественно, есть собственное мнение о резком изменении риторики – я рассматриваю все в политическом контексте. Просто отмечу: этот поворот, в профессиональном, а не в плане политической риторики, меня не убеждает», - сказал Ашотян.

Пашинян вновь подчеркнул, что для того, кто стоит у власти, политические реалии превалируют над заявлениями, сделанными ранеев том или ином контексте. «Управление государством означает, что в первую очередь надо считаться с реалиями. Мы рассматриваем проблемы в этом ключе», - сказал Пашинян.