Во Франции изобрели устройство в помощь тем, кто боится летать на самолете

Французский Национальный политехнический институт, расположенный в Тулузе, протянул руку помощи тем, кто боится летать на самолетах. Для этих людей, как сообщила газета Ouest France, изобретено особое устройство, внешне похожее на обычные наушники с выносным микрофоном, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Разработчики учли, что в первую очередь успокаивающее воздействие на человека оказывают расслабляющая музыка и приятные запахи. Поэтому они взяли за основу стандартную модель наушников для телефонов с вынесенной вперед "палочкой" микрофона. Однако никакого микрофона в ней нет - эта часть устройства служит для подачи к носу пользователя приятных, расслабляющих ароматов.

Это может быть мята, лаванда, ромашка или запах цветущего апельсинового дерева на выбор.

Аэрофобия, или боязнь летать самолетом, гораздо более распространена, чем принято думать. От нее, по данным Международной ассоциации воздушного транспорта, в мире страдает не менее 20% всех авиапассажиров (причем три четверти из этого числа - мужчины). Поэтому у французской разработки хорошие перспективы сбыта. Цена устройства составит примерно €50.