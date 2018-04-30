Руководитель Ирана предупредил, что Тегеран будет отвечать на удары по своим базам в Сирии

Верховный руководитель Исламской Республики Иран Али Хаменеи заявил в понедельник, что Тегеран будет отвечать на удары по своим объектам в Сирии. Как передает Арменпресс, об этом сообщил телеканал Al Manar.

"Теперь на каждый свой удар вы получите ответные удары", - цитирует телеканал слова Хаменеи. Иранский лидер предупредил, что "эпоха, когда после нанесения ударов противнику удавалось избегать ответа, миновала"

Выступление руководителя Ирана стало реакцией на ракетную атаку на позиции сирийской армии и вооруженных формирований шиитских бойцов, воюющих на стороне Дамаска. Сирийский военный источник ранее сообщил агентству SANA, что удары были нанесены в ночь на понедельник в окрестностях городов Хама и Алеппо.

По информации телекомпании Sky News Arabia, в результате был уничтожен, в частности, крупный склад с иранским оружием в 10 км к западу от Хамы (220 км от Дамаска). Кроме этого, по ее данным, есть погибшие в рядах сирийских войск и иранских военных советников.

Ливанская газета Al Akhbar (печатный орган шиитской партии "Хезболлах") возложила ответственность на Израиль за новую ракетную атаку на Сирию и предупредила "о скором и неминуемом ответе за это нападение".





