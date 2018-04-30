Ученые рассказали об опасности длительного приема антидепрессантов

Длительное употребление антидепрессантов увеличивает риск развития деменции. К такому выводу пришли ученые Университета Восточной Англии (UEA) и Астонского университета. Результаты их исследований опубликованы в журнале BMJ.

Ученые рассматривали некоторые антидепрессанты в рамках более широкой группы препаратов-антихолинергиков, в которую входят в том числе лекарства от болезни Паркинсона и от заболеваний мочевого пузыря, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Они изучили медицинские данные более 40 тысяч пациентов старше 65 лет, которым в период с 2006 по 2015 год диагностировали деменцию, и сравнили их с данными более 283 тысяч человек, никогда этим недугом не страдавших.

Выяснилось, что у некоторых пациентов, принимающих антихолинергические средства, риск заболеть деменцией увеличивается на 30%. В случае с антидепрессантами этот показатель равен 18%, с урологическими антихолинергиками — 11%.