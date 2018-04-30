Ученые выяснили, в каком возрасте женщинам лучше заводить детей

Дети, рожденные от матерей-подростков, чаще всего отстают в развитии, как передает Арменпресс, об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале PLOS Medicine.

Команда из Университета Нового Южного Уэльса в Австралии проанализировала данные австралийской переписи населения малого возраста. Всего исследователи рассмотрели почти 100 тысяч записей о пятилетних детях во время первого года их обучения в школе.

В ходе такой переписи учителя оценивают развитие ребенка в пяти областях: физическое здоровье и благополучие, эмоциональная зрелость, социальная компетентность, языковые и когнитивные навыки, коммуникативные навыки и общие знания. По результатам исследования, 21% от всех детей отставали хотя бы в одной из областей.

"Мы обнаружили, что самый низкий риск того, что ребенок будет отставать в развитии – 17% – был среди детей, рожденных от мам в возрасте от 30 до 35 лет. Самый высокий риск – 40% – был для детей, мамы которых моложе 16 лет, и это в основном было вызвано социально-экономическим неблагополучием", – сказала автор исследования Катлин Фальстер.

Согласно исследованию, с каждым годом взросления женщины риски постепенно снижались. Так продолжалось до 30 лет. Но после того, как женщине исполнялось 35, шансы того, что у ребенка будут нарушения в развитии, снова возрастали.

"Риск для детей, рожденных от матерей в возрасте от 36 до 45 лет, аналогичен риску детей, матерям которых примерно 20", – подчеркнула Фальстер.