В случае избрания премьером Пашинян намерен в кратчайшие сроки овладеть переговорным процессом по конфликту НК

Руководитель блока «Елк» Никол Пашинян, официально выдвинутый фракцией «Елк» кандидатом в премьер-министры РА, в случае избрания премьером намерен в кратчайшие сроки овладеть переговорным процессом по конфликту НК. Об этом он заявил на встрече с фракцией РПА.

Дупутат Карен Бекарян спросил Пашиняна о его позиции по карабахскому урегулированию «Если ваш подход – в продолжении, то как по-вашему, сколько времени понадобится, чтобы полностью вникли в этот процесс – со всеми нюансами и переговорными элементами. И второе: какова ваша методология исчерпывающего овладения ситуацией в кратчайшие сроки? А если предполагаете какие-то изменения – то какие?», - как передает Арменпресс, спросил Бекарян.

В ответ Никол Пашинянсказал, что проблема НК - одна из важнейших и ее урегулирование должно укладываться в рамки переговорного процесса МГ ОБСЕ.

«Что касается сроков полного овладения ситуацией, то думаю, что необходимо сделать это как можно раньше. Методология же должна быть институциональной: в Армении есть соответствующие институты, чтобы я мог овладеть необходимой информацией», - сказал кандидат в премьеры.

И вообще, по его мнению, методология должна быть институциональной. «Мы всегда говорили, что вкусы и предпочтения отдельных личностей не должны определять государственную политику. Конечно, роль личности имеет значение, но она должна быть уравновешена. Думаю, в нашей стране есть соответствующие институты, которые могут сыграть роль противовеса», - сказал Пашинян.

Относительно карабахского урегулирования он сказал, что большой амплитуды по этому вопросу нет, потому что риторика руководства Азербайджана не способствует реальному урегулированию.

Для урегулирования необходима мирная атмосфера. Думаю, для любого представителя РА трудно вести переговоры с представителем страны, которая время от времени угрожаем предпринять агрессивные действия в отношении той или иной территории Армении. Сопредседатели МГ и мировая общественность должны согласиться, что вести переговоры в таких условиях нереально. Для этого нужна мирная атмосфера», - сказал Пашинян, добавив, что последние события должны серьезно укрепить позиции Армении и в переговорном процессе по Карабаху.

«Думаю, национальное пробуждение и консолидация должны укрепить позиции Армении и сможет повысить боеспособность и боевой дух армии», - сказал Пашинян.

Карен Бекарян отметил: ясно, что Пашинян намерен в кратчайшие сроки вникнуть в проблему. «Если вас изберут премьером, я призываю вас: пусть карабахская проблема станет самым главным приоритетом. Второе: понятно, что в этой атмосфере, в присутствии жерналистов говорить о нюансах трудно, поэтому прошу вас подумать о перегооврах в закрытом формате», - сказал Бекарян.