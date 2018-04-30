Численность населения Грузии увеличилась на 0,1 процента

По состоянию на 1 января 2018 года, численность населения Грузии составляет 3 миллиона 729,6 тысячи человек и увеличилась на 0,1 процента по сравнению с предыдущим годом. Информацию распространяет Национальная служба статистики Грузии.



По данным ведомства, в 2017 году зафиксировано положительное естественное увеличение (разница между рождаемостью и смертностью) и число составило 5 471 человек.



58,3 процента населения Грузии проживает в городских поселениях. Кроме того, население Тбилиси составляет почти треть от общего населения, сообщает Арменпресс со ссылкой на Грузия Online.



По сравнению с предыдущим годом доля мужчин во всем населении выросла на 0,3 процента и составила 1 миллион 791,6 тысячи человек, а доля женщин снизилась на 0,1 процента и составила 1 миллион 938,1 тысячи человек. 48% населения Грузии составляют мужчины, а 52% — женщины.