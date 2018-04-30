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Пашинян считает возможным выход из внутриполитического кризиса путем переговоров


Руководитель блока «Елк» Никол Пашинян, официально выдвинутый фракцией  «Елк» кандидатом в премьер-министры РА, уверен, что есть возможность выхода из внутриполитического кризиса путем переговоров.

Как передает Арменпресс, в  беседе с представителями фракцииРПАПашинян отметил, что они намерены  сполна воспользоваться этой  возможностью.

«Думаю, что происходившие  недавно события  аккумулировали значительную позитивную энергию. Задача всех политических сил состоит в  том, чтобы использовать эту  энергию во благо  Армении и ее народа.   За  это время развернулась достаточно бурная политическая деятельность.  Одно из сторон были мы, другой – РПА. Понятно, что за это время появилась и определенная напряженность. Однако радует, что этоне  мешает нампроводить подобные рабочие  встречи, чтобы  стать понятнее друг другу и представить свои позиции и предложить пути выхода из ситуации», - сказал он.

Он подчеркнул, что необходимо вообще закрыть эту  страницу внутриполитической вражды и сформировать атмосферу согласия, основанного на законе и праве. «Независимо от позиции в отношении последних событий, РПА может поспособствовать установлению дружеской атмосферы, мы  можем сделать так, чтобы  не  было победителей и побежденных, а была одна общая на всех победа, поскольку, думаю, совершенно очевидно, что эти процессы охватили не  только граждан Армении, но и наших соотечественников в диаспоре. И вообще, самая главная победа, которая возможна в данном случае – это победа оптимизма и  уверенности в будущем», - сказал он.

Пашинян подчеркнул также, что представилась  беспрецедентная возможность разрешить  внутриполитический  кризис на позитивном фоне, с позитивным исходом, отметить победу народа, что не  предполагает каких-либо побежденных.

 




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