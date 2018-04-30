Пашинян считает возможным выход из внутриполитического кризиса путем переговоров

Руководитель блока «Елк» Никол Пашинян, официально выдвинутый фракцией «Елк» кандидатом в премьер-министры РА, уверен, что есть возможность выхода из внутриполитического кризиса путем переговоров.

Как передает Арменпресс, в беседе с представителями фракцииРПАПашинян отметил, что они намерены сполна воспользоваться этой возможностью.

«Думаю, что происходившие недавно события аккумулировали значительную позитивную энергию. Задача всех политических сил состоит в том, чтобы использовать эту энергию во благо Армении и ее народа. За это время развернулась достаточно бурная политическая деятельность. Одно из сторон были мы, другой – РПА. Понятно, что за это время появилась и определенная напряженность. Однако радует, что этоне мешает нампроводить подобные рабочие встречи, чтобы стать понятнее друг другу и представить свои позиции и предложить пути выхода из ситуации», - сказал он.

Он подчеркнул, что необходимо вообще закрыть эту страницу внутриполитической вражды и сформировать атмосферу согласия, основанного на законе и праве. «Независимо от позиции в отношении последних событий, РПА может поспособствовать установлению дружеской атмосферы, мы можем сделать так, чтобы не было победителей и побежденных, а была одна общая на всех победа, поскольку, думаю, совершенно очевидно, что эти процессы охватили не только граждан Армении, но и наших соотечественников в диаспоре. И вообще, самая главная победа, которая возможна в данном случае – это победа оптимизма и уверенности в будущем», - сказал он.

Пашинян подчеркнул также, что представилась беспрецедентная возможность разрешить внутриполитический кризис на позитивном фоне, с позитивным исходом, отметить победу народа, что не предполагает каких-либо побежденных.